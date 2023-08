Comune di Buttrio. Approvato il primo aggiornamento sul programma triennale 2023-25 Focus sullo sport

Le opere pubbliche al centro dei pensieri dell’amministrazione del Comune di Buttrio, che redige il primo aggiornamento sul programma triennale 2023-25 riguardo i lavori pubblici. Così una nota dell’amministrazione comunale che annuncia che sono stati inseriti a bilancio i lavori sul bocciodromo di via Pavia, relativi alla manutenzione straordinaria delle travature e la sistemazione delle uscite laterali, a cui si aggiungono alcuni interventi edili ed impiantistici sulla sicurezza antincendio e lavori di adeguamento per l’accessibilità ai disabili. La rivalutazione dello stato dell’impianto ha evidenziato anche la necessità di adeguamento della copertura attraverso la realizzazione di un manto rigido e coibentato, anche ai fini del risparmio energetico, per la quale verrà fatta una nuova richiesta di contributo.

Si aggiungono al programma generale il primo lotto di lavori di ampliamento degli impianti sportivi, con il contributo della Regione. Variazione importante anche per il potenziamento del sistema fotovoltaico, che verrà anticipato all’anno 2023. Il consiglio comunale ha anche riconosciuto la legittimità dei debiti fuori bilancio inerenti al mancato perfezionamento di impegni relativi alla fornitura di buoni carburante del biennio 2019/2020 e conguagli a saldo di spettanze professionali. Il sindaco Bassi conferma che a fronte di tali debiti non emerge alcun danno erariale e che per parte di essi la copertura era già presente in bilancio. Ad aprire la seduta, l’annuncio del sindaco Bassi, che dal 31 agosto prossimo cesserà di svolgere il lavoro di medico di base di Buttrio andando in pensione. “Verrò provvisoriamente sostituito dalla dottoressa Sofia Tilatti di Udine, che affiancherò con piacere, come da sua richiesta, fino alla prossima primavera, quando auspicabilmente dovrebbero subentrare i due nuovi medici” specifica lo stesso, aggiungendo poi un sentito commiato: “Ringrazio tutti i cittadini per come mi hanno accolto e per come mi hanno trattato in questi 25 anni di servizio”.