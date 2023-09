Comune di Cavazzo Carnico. Bonus nascita comunale: mille euro per i bambini nati o adottati nel 2022

Il Comune di Cavazzo Carnico ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione del “Bonus nascita comunale” che prevede un contributo una tantum di 1000,00 euro per ogni nuovo nato o adottato nel 2022 residente nel territorio comunale. L’intervento è finalizzato a rafforzare le misure a sostegno delle famiglie supportando e incentivando la natalità. Per accedere al contributo il genitore richiedente e il bambino per il quale viene chiesto il contributo devono risultare iscritti nel registro della popolazione residente di Cavazzo Carnico sia al momento di presentazione domanda sia alla data del 31 dicembre 2022. Potrà essere presentata un’unica richiesta di contributo per ogni bambino nato o adottato. Il Bonus nascita comunale è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie. La richiesta deve essere presentata al Comune di Cavazzo Carnico entro giovedì 12 ottobre 2023 compilando il modulo scaricabile dal sito www.comune.cavazzocarnico.ud.it o reperibile allo Sportello del Cittadino.