Comune di Muggia presentata la nuova giunta a trazione leghista

Il sindaco di Muggia Paolo Polidori ha presentato questa mattina la nuova giunta comunale.

Gli assessori sono Nicola Del Conte (vicesindaco), Alessandra Orlando, Andrea Mariucci, Gianna Birnberg, Elisabetta Steffè e Tullio Pantaleo.

“A poco più di una settimana dal mio insediamento abbiamo definito la squadra - spiega Polidori - abbiamo tenuto conto di vari pesi e misure, ma al di là della rappresentatività nella giunta, ci tengo a sottolineare che continuerà il percorso fatto finora, con i vari partiti e le liste civiche del centrodestra, un impegno preciso, che sarà ulteriormente rafforzato, per lavorare tutti insieme, per il bene di Muggia”.

Nicola Del Conte, vicesindaco, è assessore alla Promozione della Città, al Turismo e al Carnevale, “deleghe importanti - spiega - che mantengono alla base il metodo che abbiamo condiviso finora in campagna elettorale, quello dell’ascolto. Si deve ripartire da questo ritrovato rapporto con i cittadini per cominciare da capo. Penso con piacere in particolare alla delega al carnevale, l’ho accolta con grande entusiasmo perché è nel mio sangue, fa parte della mia vita fin da quando ero piccolo. Sono orgoglioso e pronto a mettermi al servizio di Muggia”.

Alessandra Orlando è assessore allo Sport e all’Associazionismo, “lo sport - sottolinea - è nel mio Dna, inoltre vivo questo territorio da sempre e sono convinta che la nostra amministrazione dovrà basarsi su occhi per vedere e orecchie per ascoltare, se iniziamo con questa linea saremo già un passo avanti, saremo tra i cittadini, pronti a recepire qualsiasi tipo di problematica, serve un contatto umano, che è mancato per anni. Metterò in campo tutta la mia forza e la mia volontà per dare il massimo”.

Andrea Mariucci è assessore alle Politiche Finanziarie, alle Risorse Umane, al Patrimonio e agli Affari Generali, “risorse è la sintesi delle mie deleghe - dice - grazie per la fiducia che mi è stata data, sarà un compito importante e gravoso, soprattutto sul fronte del bilancio, per mandare avanti la macchina amministrativa e tradurre il progetto di tutta la coalizione del centrodestra. Siamo sempre stati una squadra e continueremo ad esserlo, il mio ruolo è come quello del mediano, un incarico politico e fiduciario di cui sono profondamente orgoglioso, le aspettative dei muggesani sono alte e noi dobbiamo soddisfarle”.

Gianna Birnberg è assessore alle Politiche sociali giovanili ed educative e alle Pari Opportunità “da 44 anni lavoro nel sociale - ricorda - mi occupo di politiche giovani e socioeducative, è sempre stata la mia vita, e mi sono sempre dedicata al mio territorio, a Muggia, rinunciando anche ad altre opportunità, voglio che bambini e ragazzi abbiano spazi adeguati e che le famiglie possano contare sui servizi migliori, metterò in campo tutte le mie competenze con grande impegno”.

Elisabetta Steffè è assessore ai Lavori Pubblici, alle Reti e Servizi, alla Pianificazione territoriale e alle Attività Produttive, “mi occupo del settore immobiliare ed edile - spiega - questa è una nuova sfida, che sono decisa ad affrontare con impegno e passione”.

Tullio Pantaleo è assessore alla Cura del territorio: “sono già stato nell’amministrazione pubblica in passato - dice - siamo qui tutti insieme per lavorare, faremo il meglio per Muggia, mettendo i cittadini e i loro bisogno sempre in primo piano”.