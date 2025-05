Comune di Pozzuolo: Approvato il Rendiconto 2024

Sfiora i 3 milioni di euro il risultato di amministrazione del Comune di Pozzuolo del Friuli. Escludendo le quote accantonate, vincolate e la parte destinata agli investimenti, 1,96 milioni di euro rappresentano la liquidità di cui dispone l’ente locale. Il dato è stato presentato durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sera, nel quale è stato approvato a maggioranza – con l’astensione della minoranza – il documento contabile che riassume le entrate, le spese e lo stato del patrimonio nel 2024, anno di transizione tra le scelte gestionali della precedente Amministrazione e l’impronta della nuova Giunta guidata dal Sindaco Gabriele Bressan, insediatasi lo scorso giugno.

Il Rendiconto 2024 ha evidenziato u n risultato di amministrazione di 2.840.911,38 euro, un dato che lo stesso Organo di Revisione ha definito come “importante” somma a disposizione e una riduzione progressiva dell’indebitamento del Comune. Il debito pro capite, infatti, è sceso a 393,60 euro nel 2024, rispetto ai 942,29 euro del 2019.

“ Una cifra così importante di avanzo libero denota una gestione, quella passata, poco efficiente delle risorse finanziarie disponibili” , commenta l’ assessore al Bilancio e Reperimento Finanziari, Greta Rodaro .

“Al piccolo tesoretto accantonato e alla gestione finanziaria prudente”, ha sottolineato Rodaro anche durante l’assemblea cittadina, “non è seguita in passato un’adeguata capacità di spesa” , in parte per le difficoltà organizzative più volte segnalate negli anni precedenti, in secondo luogo per l’esiguità del personale che non ha consentito di organizzare servizi e di avviare nuovi investimenti sul patrimonio del Comune.

Due criticità, queste, che sono state prese in carico dalla Giunta Bressan, che si è attivata fin da subito per rendere l’Ente più operativo ed efficiente anche con il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato a inizio 2025, che prevede una serie di implementazioni e ottimizzazioni della pianta organica.

“Già a inizio 2025”, riferisce il primo cittadino Gabriele Bressan , “abbiamo attivato diverse nuove assunzioni per l’ufficio anagrafe, per l’ufficio personale/affari generali e per l’ufficio ragioneria. Con l’arrivo di un nuovo operaio e di tre ulteriori figure tecniche per l’ufficio edilizia privata e ambiente, possiamo considerare pienamente operativa l’area tecnica del municipio. Si tratta di una implementazione finalizzata a migliorare il corretto flusso operativo dell’Ente, indispensabile per rispondere alle esigenze della collettività e per svolgere il proprio servizio a favore del cittadino”. Un bel 2024 peraltro era stato integrato già l’ufficio segreteria.

Entrando più nel dettaglio del Rendiconto, nel 2024 le entrate del Comune sono statali di 9.770.264 euro. Le voci più importanti sono rappresentate dai 2,6 milioni di euro trasferiti dalla Regione FVG al Comune e dalle entrate tributarie: i circa 2,3 milioni incassati con l’Imu ei 424 mila euro percepiti con l’addizionale Irpef.

Le uscite , viceversa, sono state di circa 7 milioni e 700 mila euro , 2 dei quali sono stati destinati all’acquisto di beni e servizi, mentre il costo del personale ha previsto una spesa di circa 1 milione e 115 mila euro.

Tra l’eredità del passato e lo slancio dettato dalla nuova Giunta, scorrendo il bilancio 2024 è possibile notare gli investimenti avviati dalla nuova Amministrazione per lo sviluppo del territorio e il benessere della comunità.

Nonostante le difficoltà ereditate, sono stati avviati una serie di progetti in diversi settori. Per quanto riguarda i lavori pubblici , ad esempio, tra gli interventi più significativi troviamo: la riqualificazione interna dell’Auditorium comunale, che entro la fine dell’anno sarà reso più accogliente e adatto ad accogliere spettacoli; l’esecuzione dei primi interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri ; l’avvio degli espropri per la realizzazione dell’Ippovia del Cormor e l’avvio dei lavori per la rinascita dell’ex scuola XXX Ottobre . Proprio ieri sera, inoltre, è passata all’unanimità la proposta per l’ acquisto del terreno di via Mortegliano , spazio dove sarà realizzato un nuovo parcheggio pubblico per la cittadinanza. L’area privata, posizionata a lato della Casa della Musica, sarà sviluppata utilizzando risorse per 39.500 euro.

“ Il Comune ha la funzione di erogare servizi ed investire nella tutela del proprio patrimonio”, rimarcano insieme il sindaco Bressan e l’assessore Rodaro. “L’Ente deve servirsi delle risorse presenti a bilancio per essere considerato virtuoso”.