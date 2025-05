Comune di Remanzacco “Il futuro nelle tue mani”. Festa della Repubblica 2025: consegna Costituzione ai 18enni

Un volto amatissimo dai giovani , una serata simbolica e un messaggio potente: martedì 3 giugno il professore Andrea Maggi , docente di lettere e volto noto del docu-reality “Il Collegio” e del programma “Splendida cornice” di Geppi Cucciari, sarà il gradito ospite del Comune di Remanzacco alla Festa della Repubblica 2025. L’evento, intitolato “ Il futuro nelle tue mani”, è dedicato ai neomaggiorenni nati negli anni 2006 e 2007, ai quali verrà consegnata la Carta Costituzionale: un gesto simbolico che sancisce l’ingresso nella cittadinanza attiva, coi diritti ei doveri che comporta, e segna un’importante tappa nel percorso di crescita e responsabilità.

Maggi, seguitotissimo dai più giovani , porterà a Remanzacco il suo approccio coinvolgente parlando con un linguaggio vicino al loro mondo e offrendo spunti di riflessione e ispirazione per il loro futuro. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento il sindaco Daniela Briz : “Come tutti i comuni, anche Remanzacco consegna simbolicamente la Costituzione ai suoi neomaggiorenni . Quest’anno abbiamo voluto rendere il momento ancora più significativo con la presenza di un personaggio che sa come dialogare con i ragazzi . Raggiungere la maggiore età significa acquisire diritti, ma anche doveri: è il momento in cui si entra a pieno titolo nella vita della comunità. Martedì sarà quindi una vera festa collettiva, da condividere con le loro famiglie e tutti i cittadini che vorranno accompagnare i ragazzi in questo primo loro ingresso nella vita adulta”.

Anche l’assessore Gabriella Abramo evidenzia il valore culturale dell’evento: ” Quest’edizione è speciale : consegneremo a 117 maggiorenni di Remanzacco una Costituzione bilingue , a cura dell’Arlef, che esprime l’appartenenza al nostro territorio anche attraverso la lingua, elemento identitario fondamentale . Sarà per i ragazzi un’occasione per incontrarsi e rivedersi, oppure per conoscersi e confrontare i loro progetti”. All’iniziativa, patrocinata dall’Arlef, presenzieranno oltre al professore Maggi degli infopoint dell’associazione donatori di sangue , della Protezione civile, dell’Esercito italiano e del Civiform , che presenterà opportunità formative per i giovani.