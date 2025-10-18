Comune di Udine: Al via il percorso partecipato per il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano

Il Comune di Udine invita la cittadinanza, le associazioni, le categorie e tutti i portatori d’interesse all’incontro pubblico di presentazione del percorso partecipato che porterà alla redazione del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). L’incontro si terrà mercoledì 29 ottobre alle ore 18, in Salone del Popolo a Palazzo D’Aronco. Con questo appuntamento prende ufficialmente avvio un percorso di ascolto, confronto e partecipazione che accompagnerà la costruzione dei due principali strumenti di pianificazione della mobilità cittadina. Il PUMS e il PGTU delineano una visione strategica per il futuro di Udine, ponendo al centro la qualità della vita, la sicurezza stradale e l’efficienza degli spostamenti, con un forte orientamento verso la sostenibilità ambientale e sociale.

Durante l’incontro verrà illustrato il percorso di lavoro che condurrà alla definizione dei piani, comprendente le fasi di analisi, la definizione delle misure e la valutazione tecnica. Saranno inoltre presentate le modalità attraverso le quali la cittadinanza, le associazioni e i portatori di interesse potranno contribuire attivamente con proposte e osservazioni, nonché il quadro della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

“Il PUMS e il PGTU sono strumenti concreti per rendere Udine più sicura, accessibile e vivibile” illustra l’assessore alla Mobilità Ivano Marchiol. “Vogliamo costruirli insieme alla città, ascoltando bisogni e proposte per individuare le soluzioni più efficaci in materia di trasporto pubblico, mobilità ciclabile e pedonale, gestione della sosta e riduzione del traffico. La partecipazione è al centro del percorso”.