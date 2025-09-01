Comune di Udine: Capigruppo di maggioranza su Italia -Israele

Riceviamo e pubblichiamo una nota di apprezzamento per le dichiarazione del sindaco De Toni da parte dei Capigruppo di maggioranza del Comune di Udine in merito alla questione della partita Italia -Israele. De Toni ha parlato di “Partita inopportuna”. In sostanza per il primo cittadino la situazione internazionale non permette di ospitare l’incontro in tranquillità.

Il sindaco, si legge della nota dei capigruppo di maggioranza, ha dimostrato grande umanità e forte senso di responsabilità, assumendosi l’onere di una posizione chiara e decisa che a livello istituzionale quasi nessuno aveva ancora dato e che prende atto con estremo buon senso della situazione contestuale, internazionale e locale. La politica non può rimanere indifferente davanti a quello che sta accadendo. Si tratta di una partita che non ha nulla della festa. Il centrodestra si ostina a ignorare questo aspetto: uno stadio non è un luogo per parlare di pace e dialogo se la città viene blindata e sorvolata da elicotteri delle forze di polizia.

In questa direzione va anche la nostra scelta di introdurre a Friuli Doc il Premio per la pace, che andrà a Loris De Filippi dell’Unicef, udinese che ha lavorato come infermiere neonatale e pediatrico nella Striscia di Gaza e che in autunno vi farà ritorno.

Le parole del sindaco De Toni interpretano dunque il ruolo istituzionale con coraggio e misura, tutelando la città e, al tempo stesso, richiamando tutti noi alla necessità di un impegno politico e civile che non può restare neutrale di fronte a scenari internazionali così dolorosi. Fermiamoci e restiamo umani.

Andrea Di Lenardo (Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile)

Pierenrico Scalettaris (Azione – Italia Viva – Renew Europe)

Antonella Fiore (Spazio Udine)

Iacopo Cainero (Partito Democratico)

Lorenzo Croattini (Lista De Toni Sindaco)