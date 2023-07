Comune di Udine e Pnrr: Scuole e nuova procura, lavori per oltre 26 milioni

La giunta del Comune di Udine ha attivato ufficialmente il piano di monitoraggio relativo alle opere finanziate dal PNRR e dai fondi collegati. Gli uffici comunali hanno predisposto un’analisi dettagliata dei costi e dello stato di avanzamento delle opere, che è stata presentata dall’Assessore competente Alessandro Venanzi nel corso dell’ultima giunta. Il capitolo di spesa più sostanzioso riguarda gli interventi in ambito scolastico. Sommati a quelli relativi all’Ex “Stringher”, prossima sede della Procura della Repubblica, ammontano a 25 milioni 560 mila euro. Si comincia con la nuova palestra della scuola primaria “Mazzini”, in via Bariglaria, per un costo complessivo di 2 milioni 400 mila euro. I lavori sono stati aggiudicati e già consegnati in parte alla ditta che è stata incaricata. L’opera quindi è in corso di esecuzione. La sede storica della scuola alberghiera “Stringher”, in centro storico, sarà adibita a nuova sede della Procura della Repubblica. A fronte dell’aumento dei costi delle materie prime e dei lavori il costo complessivo dell’intervento arriva a 12 milioni e 800 milioni di euro. Le risorse necessarie all’integrazione saranno fornite dal Ministero di Giustizia. E’ stata intanto aggiudicata la procedura per l’affidamento dei lavori e il contratto verrà siglato entro il 30 luglio. In via Adige invece, zona via Cividale, sorgerà un nuovo complesso scolastico dedicato ai più piccoli, con nido e scuola dell’infanzia, nell’ambito della riqualificazione dell’Ex Caserma “Osoppo”. Il costo complessivo dell’opera è di 5 milioni di euro finanziato al 90% dal PNRR. I lavori sono già stati aggiudicati e il contratto sarà siglato entro il 30 luglio. Lavori già in corso invece alla scuola media “Fermi”, inserita nel piano regionale degli interventi di edilizia scolastica da finanziarie con il PNRR. Il progetto, del valore di 4 milioni e 220 mila euro, riguarda principalmente l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico. Tecnici ed operai al lavoro anche per altri due interventi in altrettante scuole del Comune: adeguamento sismico e impiantistico alla scuola primaria “D’Orlandi” di via della Roggia, per 2 milioni di euro, efficientamento energetico con sostituzione dei serramenti alla scuola media “Bellavitis”, per un valore di 170.000 euro. Infine lavori già terminati alla scuola materna “Cossettini” in via Vipacco e alla nuova scuola d’infanzia di Via Baldasseria. Anche qui gli interventi hanno riguardato l’efficientamento energetico e in particolare nel secondo caso la posa di un impianto fotovoltaico.