Comune di Udine, proposte della minoranza sull’emergenza Covid-19 per la Commissione Bilancio e Programmazione

Da ormai 10 giorni, si legge in una nota delle forze politiche di minoranza del consiglio comunale di Udine, attendiamo risposta alla nostra richiesta di riunire la Commissione Bilancio e Programmazione per discutere di provvedimenti ogni giorno più urgenti. Nel silenzio della maggioranza, i Consiglieri di minoranza, si legge ancora nel comunicato, hanno continuato a lavorare insieme e oggi, i Consiglieri Del Torre, Venanzi, Bertossi, Capozzi, Rizza e Pirone, hanno chiesto al Comune: la costituzione urgente di tavoli di confronto con categorie economiche, sindacati e associazioni datoriali, Regione FVG, Camera di Commercio e altre istituzioni come INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro;

una importante variazione di Bilancio per destinare alcuni milioni ad un "Piano Economico Salva Udine" articolato, un fondo "Emergenza Covid" per sostenere economicamente le famiglie in grave difficoltà, un "Fondo Affitti" anche per le attività commerciali costrette a tenere chiuso durante l’emergenza e l’esenzione dal pagamento di TARI e Cosap per le piccole imprese;

il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture informatiche per garantire sempre il diritto allo studio, mediante la fornitura, in comodato d'uso gratuito, alle famiglie di tablet e/o pc connessi e programmando l'estensione della rete wi-fi comunale gratuita su tutto il territorio cittadino;

- un unico recapito telefonico per raccogliere la disponibilità di tutti coloro che sono in grado di dare una mano nella distribuzione dei pasti a domicilio, nel portare la spesa a casa, nella custodia temporanea dei bambini e altre attività che mettano insieme la necessaria assistenza con la coesione sociale.

Il testo delle Proposte per la 1° Commissione