Comune di Udine lasciano la carica di consiglieri comunali gli assessori Pirone e Arcella, entrano così Davide Gollin e Lorenzo Croattini, primi fra i non eletti

“La Lista “De Toni” Sindaco annuncia una modifica della composizione del gruppo all’interno del Consiglio Comunale. Gli assessori Federico Pirone e Gea Arcella hanno questa mattina formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri comunali per consentire l’ingresso di nuove energie nel gruppo, all’insegna del costante impegno per una amministrazione efficiente e votata al futuro. Al loro posto in consiglio comunale subentreranno i primi due non eletti della tornata elettorale di aprile, Davide Gollin e Lorenzo Croattini. Lo scorso aprile il primo aveva ottenuto 122 preferenze, il secondo 105. “L’avvicendamento nella lista “De Toni Sindaco” lascia spazio a persone di grande esperienza che sapranno portare il loro contributo alla vita del Consiglio Comunale di Udine” commentano Pirone e Arcella, “consentendoci di poter focalizzare tutte le nostre energie sul lavoro di assessori. La decisione è stata presa di comune accordo dopo un confronto all’interno del gruppo insieme al Sindaco Alberto Felice De Toni e siamo sicuri che i due nuovi ingressi avranno modo di garantire da subito il loro pieno apporto, con competenza e idee significative. Entrambi portano con sé una vasta esperienza nel settore pubblico e un profondo impegno nel servire la nostra comunità.”. Con l’uscita di Federico Angelo Pirone dal Consiglio il gruppo ha indicato il nome del nuovo capogruppo capogruppo della lista che sarà Lorenzo Croattini. Il Sindaco Alberto Felice De Toni, insieme a tutto il gruppo della Lista “De Toni” Sindaco, desidera ringraziare sentitamente Federico Pirone e Gea Arcella per il loro lavoro svolto come consiglieri comunali e per il loro continuo impegno come assessori.”