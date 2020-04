Comunicato di Articolo 1 sulla situazione “Covid-19”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Articolo 1 Friuli Venezia Giulia esprime il più vivo ringraziamento a quanti in queste difficili e drammatiche giornate stanno operando, con grandi sacrifici, a partire dal servizio sanitario e nei vari comparti del trasporto, dell’alimentazione, dei servizi alle persone, dei settori produttivi rimasti in funzione, per garantire ogni possibile intervento a favore della cittadinanza.

Nel ribadire che in primo luogo va perseguito senza passi indietro ogni sforzo e iniziativa a tutela della salute, elemento questo ineludibile per la ripresa anche dei comparti produttivi oggi ancora chiusi, Articolo 1 rileva che alla politica degli annunci e delle dirette facebook della nostra presidenza regionale è il tempo ora di passare, al più presto, alla definizione di una strategia, collegata alle scelte nazionali, per la ripresa del nostro tessuto sociale ed economico che, fatte salve le garanzie di salute per le lavoratrici e i lavoratori, sappia coordinare gli sforzi comuni delle maestranze, delle imprese e delle istituzioni sulla base di accordi e protocolli condivisi.

A questo andrà da subito accompagnato e definito un quadro finanziario di intervento regionale che intervenga a supporto e aiuto delle condizioni materiali dei più deboli, presenti diffusamente anche nella nostra regione, e delle necessità di liquidità esistenti in molti settori delle nostre piccole e micro imprese, stabilendo priorità di elargizione dei contributi pubblici che garantiscano trasparenza e controllo.