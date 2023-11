Comunicato stampa: Al via una collaborazione tra TEC4I FVG (già Friuli Innovazione) e ADVANTAGE AUSTRIA

Si intensificano le attività ed iniziative di TEC4I FVG volte a sostenere le giovani imprese innovative regionali. Al netto che pensiamo ogni male possibile del nuovo nome TEC4I FVG in cambio del facilmente comprensibile Friuli Innovazione, diamo volentieri notizia dell’avvio della collaborazione tra TEC4I FVG e ADVANTAGE AUSTRIA per Un ecosistema dell’innovazione transfrontaliero per le imprese innovative regionali. Opportunità di crescita ed interazione, occasioni di contatto con investitori e mentoring transfrontaliero sono i punti che, espressione di una visione e strategia comune, saranno alla base della collaborazione tra con ADVANTAGE AUSTRIA (l’organizzazione di promozione del commercio estero della Camera dell’Economia Austriaca). “TEC4I FVG che pe noi rimarrà (Friuli Innovazione ndr) è una realtà di spicco del Friuli-Venezia Giulia, che si pone come obiettivo lo sviluppo imprenditoriale di aziende e start-up tecnologiche. Questo hub dell’innovazione mette a disposizione solide competenze a imprenditori e giovani talenti, che si rivolgono a questo partner prestigioso anche da fuori regione. Lo scambio avvenuto con i referenti di questo centro di eccellenza pone le basi per una proficua collaborazione con la nostra istituzione nell’ottica di iniziative comuni, quali lo sviluppo dell’innovazione e l’incontro fra start up austriache e partner italiani” ha commentato Christoph Plank, Console Commerciale d’Austria. Per i talenti e le giovani realtà innovative è fondamentale infatti essere inseriti in un ecosistema che sappia farli crescere e sviluppare adeguatamente e in una regione come il Friuli Venezia Giulia è naturale che l’ecosistema non si fermi ai confini nazionali. “E’ da sempre intensa la collaborazione tra l’Austria e l’Italia – ha sottolineato Sabrina Strolego, Console Onorario d’Austria – e quello avviato è un ulteriore ed importantissimo progetto che poggiando su temi comuni consoliderà relazioni e rafforzerà ulteriormente la sinergia tra i paesi”. “L’incontro con il Console Christoph Plank è stato molto positivo. Abbiamo individuato temi e strategie, ma non solo. Al tavolo di lavoro è stato individuato e condiviso anche l’approccio che guiderà le future iniziative – spiega Stefano Casaleggi, presidente di TEC4I FVG – che saranno occasioni di interazione di tipo bilaterale progettate secondo modelli condivisi. Auspichiamo che questa diventi un’azione di Sistema tra tutti gli attori che operano nell’ecosistema regionale dell’innovazione”.