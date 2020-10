Comunità di montagna del Friuli occidentale. Bidoli: «Si persegua il bene dei territori»

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

«Basta “giochi di potere”. Si promuova piuttosto, da subito, tra i rappresentanti delle comunità locali, un dibattito e un approfondimento seri, scevri da posizioni pregiudiziali, per far emergere le esigenze del territorio e individuare delle politiche di sviluppo che ne tengano conto». È quanto chiede il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Giampaolo Bidoli, dopo la recente approvazione della proposta di legge n. 108, “Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane”. «Chi l’ha promossa, se avesse avuto davvero a cuore le sorti del territorio interessato, avrebbe sottoscritto e approvato (invece di bocciarlo, per poi ritornare sui suoi passi) l’emendamento che avevo presentato, assieme al collega Massimo Moretuzzo, già a luglio di quest’anno, con il quale chiedevamo di concedere più tempo alle amministrazioni comunali coinvolte per decidere se costituire, in quell’area, una o due Comunità di montagna». E invece, sottolinea Bidoli, «i sindaci dei Comuni interessati dalla riforma, per decisione della maggioranza, non sono stati neppure auditi in Commissione. E pensare che i proponenti della norma sostenevano l’opportunità della stessa proprio per dare risposte ai Comuni…».

L’ultimo passaggio in Aula evidenzia ancora una volta «la debolezza della legge di riforma degli enti locali, approvata quasi un anno fa. La nostra Regione ha potestà legislativa in materia di enti locali, eppure questa autonomia è stata esercitata soltanto per demolire l’impianto esistente. La mancanza di una visione futura – osserva il consigliere del Patto per l’Autonomia – si è evidenziata nell’area del Friuli Occidentale delle Dolomiti, con la Regione che ha preferito assecondare i malumori dei singoli, piuttosto che favorire il gioco di squadra. Ha uno strano concetto di autonomia questa amministrazione regionale – aggiunge Bidoli –. Autonomia vuol dire assumersi la responsabilità, insieme ai Comuni, di progettare il futuro di una terra scrollandosi di dosso logiche stantie. Le tante, troppe modifiche a questa legge denotano un sacco di confusione con il risultato che le Comunità di montagna si ritroveranno ad esercitare pochissime funzioni. Da amministratore locale in carica, auspico che i Consigli comunali coinvolti sappiano promuovere un dibattito serio sul ruolo di queste nuove realtà, chiamate primariamente all’elaborazione di piani e programmi di sviluppo, facendo leva su un patrimonio di professionalità, motivate e capaci, in forza agli enti locali. Ne va del futuro di tutto il Friuli Occidentale e della regione intera».