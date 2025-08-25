Comunità Energetiche Rinnovabili, Liguori interroga la Regione: “Necessario fare chiarezza su procedure per non perdere i fondi PNRR”

La Consigliera regionale Simona Liguori (Patto-Civica) ha presentato un’interrogazione alla Giunta del Friuli Venezia Giulia per denunciare le gravi criticità che stanno ostacolando la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’accesso ai fondi PNRR.

Secondo quanto sostiene la Consigliera regionale, la gestione delle pratiche di connessione alla rete elettrica tramite il portale di e-distribuzione presenta difficoltà burocratiche, richieste di documenti ridondanti o non pertinenti e tempi di risposta estremamente lunghi. Ad oggi, su 18 domande presentate, solo 2 risultano accolte mentre 16 rimangono bloccate, con continue richieste di modifiche e reinvii.

“Va fatta chiarezza – dichiara Liguori – i Comuni stanno lavorando seriamente per costituire le CER, ma se i procedimenti restano paralizzati dal gestore di rete, c’è il rischio concreto di non rispettare le scadenze del PNRR e di perdere contributi fondamentali per la transizione ecologica dei nostri territori”.

Tra le criticità segnalate vi sono anche la richiesta del codice CUP – non previsto per la semplice emissione di fattura – e l’obbligo di allegare documenti già firmati digitalmente, in contrasto con il Codice dell’Amministrazione Digitale. A questo si aggiunge la mancanza di canali di comunicazione diretti ed efficaci con gli uffici di e-distribuzione, che lascia i Comuni e i tecnici senza risposte tempestive.

“La Regione deve farsi carico del problema – prosegue Liguori – attivando un tavolo tecnico con e-distribuzione, ANCI FVG e i rappresentanti dei professionisti, per garantire procedure chiare, uniformi e tempi certi. Non possiamo permetterci che la burocrazia freni un’opportunità storica come quella delle CER”.

Con l’interrogazione depositata oggi, Liguori chiede alla Giunta regionale se sia a conoscenza delle difficoltà riscontrate e con quali strumenti intenda intervenire per sollecitare e-distribuzione ad adottare regole trasparenti e condivise, così da permettere ai Comuni e alle Comunità Energetiche Rinnovabili del Friuli Venezia Giulia di rispettare le scadenze e valorizzare appieno i fondi PNRR.