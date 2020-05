Con la crociata propagandistica finta autonomista Fedriga &c giocano con il futuro del Fvg

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Se il Governo non accetterà la nostra richiesta di sospendere il contributo straordinario del Friuli Venezia Giulia al risanamento della finanza pubblica, con un documento chiederemo ai sindaci e a tutti i rappresentanti delle forze politiche di non firmare il Decreto maggio (che nel frattempo cambierà nome per la terza volta in dl Rilancio ndr) ".

Si apriva così la dichiarazione di ieri lanciata dal presidente della regione Fvg Massimiliano Fedriga che evidentemente ha deciso di aprire la sua offensiva contro lo stato centrale cercando di tirarsi dietro in maniera strumentale pezzi dell'autonomismo friulano e regionale nella speranza che, accecati dalla voglia di "anticentralismo" come tori nell'arena quando gli si agita un drappo rosso, perdano il lume della ragione. In realtà l'operazione è solo di facciata, l'obiettivo a ben vedere non è certo quello sbandierato di salvaguardare risorse che in realtà sono già garantite e neppure quello di ottenere maggiori risorse ma più semplicemente di far fibrillare la politica regionale in funzione antigovernativa. "L'esecutivo nazionale, ha aggiunto Fedriga, deve comprendere che stiamo vivendo un momento di grave emergenza. Versando gli importi previsti per il 2020 e per il 2021, non saremo in grado di garantire i servizi essenziali previsti dalla Costituzione e nemmeno - ha sottolineato Fedriga - di pagare gli operatori sanitari che sono sul fonte contro il Covid". "Dal 2011, ha aggiunto Fedriga abbiamo sempre rispettato i patti stabiliti con il Governo. In questa crisi si è cercato di dialogare in modo costruttivo. Ora è venuto il momento, però, di difendere in modo compatto i nostri diritti e per questo - ha precisato il governatore - chiederemo a tutte le forze politiche di aver un comportamento conseguente e di difendere la nostra terra e la nostra autonomia". Non a caso fra l'altro l'appello è stato lanciato con forza dal presidente del Friuli Venezia Giulia nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Trieste nel Palazzo della Regione, alla presenza del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, del prefetto Valerio Valenti, il cui ruolo in quel consesso sarebbe da chiarire e del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

Ovviamente il lancio di quella che appare una crociata non è quello dichiarato, in pieno stile populista si cerca di cavalcare il momento per raccogliere popolarità seguendo l'attuale sentiment presente nella popolazione certamente stanca dallo stress del lockdown e usarlo anche in funzione depistaggio rispetto ai gravi pasticci fatti nella gestione dell'emergenza. Insomma il solito metodo basato sulla diffusone di paura e disinformazione. Il tutto contando sulla reazione tiepida, se non pavida, dell'opposizione. La reazione delle opposizioni sono state ondivaghe, da una parte il M5s che nelle loro logiche che spesso si fa fatica a seguire, non comprende o forse non vuol comprendere, che da parte di Fedriga & c la preoccupazione vera non è quella “tecnica” di garantire le risorse al Fvg, ma di raccontare in termini propagandistici uno spot pseudo autonomista. “Salvaguardare i conti pubblici è nell'interesse non solo della Regione ma dell'intera Nazione” dicono infatti ingenuamente i pentastellati che sembrano non aver colto la manovra del centrodestra. “È abbastanza chiaro a tutti, hanno poi aggiunto i consiglieri regionali del M5s, che il lockdown imposto dall'emergenza Covid ha già prodotto un brusco calo di entrate per la Regione. In un sistema come il nostro, se questo calo non dovesse essere sopperito dai vari trasferimenti che lo Stato sta già prevedendo anche per il Friuli Venezia Giulia per fronteggiare alla crisi nel settore sanitario, scolastico, economico e sociale, è chiaro che difficilmente potremo garantire l'erogazione dei servizi per i nostri cittadini”. “La richiesta di rivedere il Patto finanziario che lo stesso Fedriga ha firmato con l'ex ministro Tria può esser condivisibile – concludono i pentastellati- ma più che una richiesta unilaterale o una sfida a braccio di ferro, su questa vicenda va giocata una partita di squadra dove Governo e Regione, ma soprattutto le varie forze politiche, vestono tutte la stessa casacca e hanno un unico sponsor, quello dei cittadini della nostra Regione e del nostro Paese”. Insomma un paradossale appello all'unità e al buonsenso che lascia il tempo che trova dato che Fedriga &c hanno creato il caso proprio per marcare la differenza. Insomma è tutto scritto nell'abecedario della politica, basterebbe studiarlo per capire di chi ci si possa fidare e di chi no. Anche da parte del Pd la risposta appare non del tutto trasparente, perchè a parte una nota non sembra sia stata attuata una mobilitazione, nei limiti della situazione ovviamente, per stigmatizzare la posizione che alla lunga potrebbe diventare distruttiva per il Fvg.

"E’ ora di fare chiarezza, spiega una nota dei Democratici che riporta le affermazioni del segretario regionale Cristiano Shaurli. L’obiettivo di Fedriga è ottenere risorse per la nostra Regione o quello di darsi visibilità e di gridare più forte degli altri? Anche se gli atteggiamenti inducevano al pessimismo, abbiamo sperato che l’obiettivo fosse ancora il bene del Fvg, ma chiedere firme di Sindaci o minacciare di non pagare i dipendenti regionali non ci fa fare un solo passo in avanti. Il Partito democratico, prosegue la nota, è a favore di una ridiscussione dei patti con lo Stato come è a favore di risorse regionali ai nostri Comuni, ma i risultati si ottengono con rapporti istituzionali corretti e mettendo in campo serietà e autorevolezza. A fare il gradasso di turno ho l’impressione che si speri solo di riguadagnare il consenso perso ma poi si porti a casa zero per cittadini ed imprese. Zero come le risorse ad oggi messe in campo dalla Regione per imprese, Comuni e cittadini". "La situazione è straordinaria e drammatica per tutti - aggiunge Shaurli - per le casse della Regione come per quelle dello Stato e dei Comuni ed è fin troppo facile solo chiedere risorse agli altri per sistemare il proprio bilancio. La Regione in questi giorni addirittura chiede risorse ai Comuni, per non parlare di farsi pagare la follia del traghetto lazzaretto. Ad oggi imprese, Comuni, cittadini non hanno visto un euro dal ciarliero Fedriga, pur essendo noi una Regione autonoma, dallo Stato qualcosa è arrivato e nel Dl Maggio ci sono importanti risorse anche a fondo perso per imprese e famiglie, alle quali ora - conclude - nulla importa della visibilità della Lega e di Fedriga”. Insomma una risposta piccata che però, nella sua parte finale racconta un film che non è certo percepito dai cittadini come spera Shaurli. Bisogna dirlo che la percezioni di cittadini ed imprese, lasciando perdere quelle strumentali di alcune categorie datoriali, non è del tutto positiva sulla gestione dell'emergenza da parte dello Stato. Su questo Fedriga imboccato dal suo mentore Salvini ha iniziato a puntare per nascondere le incredibili manchevolezze nella gestione dell'emergenza sanitaria. Certo la situazione da affrontare era mai vista, senza precedenti, per tutti, ma anche da parte del Governo nazionale, l'utilizzare metodi “ordinari” in situazione straordinarie non è stata una bella idea. Potremmo parlare della Cig in deroga, o ancora di più della bella idea di aver dato alla “bontà” delle banche il ruolo di finanziare imprese piccole e grandi. Si è chiesto ridicolmente agli aridi gestori del dio denaro di mettersi la “mano sul cuore”, la stessa mano che è sempre stata nelle tasche dei cittadini. Non ci volevano grandi esperti per capire che le banche avrebbero posto “paletti” bloccando il sistema per autotutelarsi, senza contare che forse questi finanziamenti a tassi agevolatissimi gli tolgono spazi di mercato. Certo non si è arrivati al proclama dal balconcino tipo “abbiamo sconfitto la povertà” ma poco c'è mancato. Bisognava capire che quando qualcuno sta annegando il salvagente lo devi lanciare subito in acqua senza chiedergli documenti che attestino che non sa nuotare. Non importa aver dimostrato di gestire l'emergenza al meglio possibile, quando sarà passata la paura rimarranno soprattutto i ritardi e le ingiustizie generate. Speriamo che il decreto ex aprile, ex maggio oggi forse "rilancio" corregga le "distorsioni", ma la notizia che sarebbe di oltre 700 pagine non fa ben sperare.

Fabio Folisi