Concerto del risveglio con i 40 Fingers, a Udine sabato alle 7 in Piazza del Castello

Sabato 8 luglio alle ore 7, la Piazza del Castello ospiterà l’atteso concerto inizialmente programmato per il 1° luglio e posticipato per la pioggia. Protagonisti i 40 Fingers, un quartetto di chitarristi che sta conquistando i social in tutto il mondo con rivisitazioni e ri-arrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore di cinema e serie tv. Uno spettacolo che si preannuncia indimenticabile. L’ingresso è gratuito e non sarà necessario prenotare. Dalle ore 6 sarà attivo il bus navetta per la Piazza del Castello.