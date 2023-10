Concerto della Croce Rossa presso la Rsa S.Giovanni al Natisone

La casa di riposo “Le Camelie” di S. Giovanni al Natisone (UD) è stata ospite del concerto di solidarietà della Croce Rossa, in cui si sono esibiti “I Nostalgici Band”, che hanno suonato canzoni revival degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Sotto il palco gli ospiti della struttura, gestita da Sereni Orizzonti, insieme a tutti i volontari CRI, il sindaco Carlo Pali e la Pro Loco, hanno ballato e ascoltato le canzoni più belle dei decenni passati, con nostalgia e tanta voglia di cantare. «È stato un momento di puro divertimento e di reciproco scambio. Ogni brano eseguito ha riportato indietro nel tempo tutti gli ospiti» – dichiara la direttrice della struttura Siwar Said- «Partecipare al concerto come pubblico ha rappresentato l’occasione per ringraziare i volontari della CRI, per il loro impegno e il costante aiuto che hanno sempre dimostrato nei confronti della nostra struttura e dei nostri anziani». L’Rsa “Le Camelie” di San Giovanni al Natisone può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.