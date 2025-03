Concerto di beneficenza LILT “Diavolo in Noi”. Domenica 30 marzo all’Auditorium Zanon di Udine

domenica 30 marzo 2025 alle ore 18.00 presso l’ Auditorium Zanon di Udine è in programma il concerto “Diavolo in noi” , evento musicale di beneficenza organizzato dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Udine, con il patrocinio del Comune di Udine – Assessorato alla Salute ed Equità Sociale – Progetto OMS “Città Sane”.

Il programma prevede:

– concerto del gruppo musicale “Diavolo in Noi” con brani dal Blues ai Ritmi Cubani sulle musiche di Zucchero;

– balletti singoli e di gruppo eseguiti da “Emporio Danza SGT” di Trieste sulle musiche dei “Diavolo in Noi”;

– esibizione speciale del tenore Leone Ferri.

Si tratta di un importante evento di beneficenza volto ad aiutare le Associazioni di Volontariato nelle loro attività sul territorio, per e tra la gente del Friuli.