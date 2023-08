Concerto Filarmonici Friulani giovedì prossimo a Gemona

Giovedì 24 agosto, alle ore 20.45, nella Corte di Palazzo Elti, in via Bini a Gemona del Friuli, si esibirà il Quintetto dei Filarmonici Friulani con un programma dedicato a Reicha e Mozart.

“Abbiamo scelto un luogo molto significativo per la cultura nella nostra città – afferma il vicesindaco e assessore alla cultura Flavia Virilli -, sul quale è in corso un importante progetto di valorizzazione, per concludere gli appuntamenti estivi con la musica classica, coinvolgendo questa formazione giovanile d’eccellenza, amatissima dal pubblico e che ci onora abbia sede proprio a Gemona”.

PROGRAMMA

La letteratura per clarinetto e strumenti ad arco è una delle più ricche e variegate del panorama della musica da camera: fatto notevole, se si considera che il clarinetto è uno strumento relativamente recente, creato attorno alla metà del Settecento e quindi privo di una grande tradizione storica. I due quintetti presentati in questo concerto sono alcuni tra i primi esempi per questo organico particolare, che conoscerà in futuro una grandissima fama.

Pur proveniendo dallo stesso clima culturale, quello dell’impero asburgico del tardo Settecento, le due composizioni hanno caratteristiche profondamente diverse: il Quintetto di Reicha, compositore boemo, risente di influenze francesi che si rivelano in una spiccata libertà formale controbilanciata da un modo composto ed elegante di trattare le linee melodiche e l’armonia.

Il Quintetto di Mozart, invece, all’opposto è formalmente impeccabile, come nella migliore tradizione del suo maestro Haydn, ma fa della ricchezza armonica e della incredibile fantasia melodica i suoi punti di forza più evidenti, per creare una delle opere da camera più conosciute e amate di tutti i tempi.

A. Reicha, Quintetto per clarinetto e archi op. 89

W.A. Mozart, Quintetto per clarinetto e archi K 581

ORGANICO

Violino I Valentina Pacini

Violino II Alessio Venier

Viola Arianna Ciommiento

Violoncello Alessandro Ricobello

Clarinetto Francesco Cristante

_________________

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.