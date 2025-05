Concerto “un viaggio musicale attraverso il tempo”” con i Freevoices e University of Notre Dame Concert Band (Usa)

Biglietti esauriti per l’evento musicale intitolato “Dallo swing al pop – Un viaggio musicale attraverso il tempo!”, che si terrà mercoledì 21 maggio 2025 alle ore 19.30 presso il Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20).

Una serata ricca di musica, danza ed emozioni con i mitici Freevoices di Capriva del Friuli (diretti da Manuela Marussi) e l’orchestra University of Notre Dame Concert Band (Indiana, USA), diretta da Ken Dye. Il concerto – una serata indimenticabile tra swing, jazz, i successi degli ABBA, di Lady Gaga e di altre leggende del rock americano – è promosso dal Kulturni dom di Gorizia (nell’ambito del progetto Oltre/Preko 25), dall’associazione We Are Singing, dall’associazione InCanto di Capriva del Friuli e dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito della rassegna musicale Across the Border), con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica (CEC 2025).