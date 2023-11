Concessioni balneari. Capozzi M5S: “No a legiferazioni fantasiose per prorogare status quo”

“La giunta Fedriga per bocca e volontà dell’assessore Callari rischia di portare ai cittadini del Friuli Venezia Giulia ulteriori danni in materia di concessioni balneari. L’annunciata proroga della scadenza al 31 dicembre, infatti, cozza con la lettera di richiamo dell’Europa per le concessioni demaniali che porteranno a una multa certa al governo italiano e che sarà sostenuta da tutti i contribuenti e, nello stesso tempo, continuerà la sospensione di investimenti per almeno un altro anno. Oltre a questo, si aggiunge il ritardo per la quantificazione dei danni subìti dagli attuali gestori regionali all’indomani delle recenti mareggiate”.

A dirlo è la consigliere regionale regionale del MoVimento 5 Stelle Rosaria Capozzi dopo l’incontro tra Giunta e FederBalneari. “Un caos burocratico, applicativo e legislativo che conferma come si sia perso del tempo prezioso a danno dei cittadini e dei gestori delle concessioni. La Regione vuol rimandare di un altro anno le decision: non solo, lo fa anche ipotizzando proroghe e diritti di prelazione che nel caso specifico sono ciò che viene contestato al nostro Paese”.