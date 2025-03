Concluso il progetto Ires. Dati socio economici Fvg: premiati i grafici dei ragazzi del Sello e del Galilei Fermi Pacassi

Hanno “arricchito” con i loro elaborati grafici i dati socio economici del Friuli Venezia Giulia. E ieri, in occasione della chiusura del progetto FVGSocialEconomy, sono stati premiati nella sede dell’Ires a Udine: per le infografiche, Thomas Accadia dell’Isis Galilei Fermi Pacassi di Gorizia ed Ester Comuzzi del Liceo Sello di Udine. Inoltre, per l’Istituto goriziano sono stati premiati a pari merito Mattia Doro e Alice Zotti per la categoria “Icone” mentre il “visual” predisposto da Federico Iacumin è risultato il migliore.

GLI OBIETTIVI

Il progetto, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e promosso da Ires Fvg, aveva l’obiettivo di migliorare la diffusione e l’accessibilità dei dati socio-economici regionali grazie allo sviluppo e implementazione di un kit di strumenti sociali e web in grado di raggiungere in maniera efficace e differenziata i cittadini e le cittadine regionali, gli stakeholder ei decisori locali.

I RISULTATI

Dopo un anno di attività, i risultati presentati confermano l’efficacia degli strumenti sviluppati visto che da aprile 2024 si contano oltre 400 presenze media, tra articoli su stampa e servizi radio e tv, e più di una decina di partecipazioni a convegni e seminari che hanno permesso di diffondere i 27 infoclick realizzati sui principali temi economici e sociali regionali. Attraverso il progetto è stato anche possibile sviluppare ulteriori prodotti divulgativi digitali, sempre a supporto della diffusione dei dati socio economici regionali, con la realizzazione di 20 infografiche in inglese e disponibili anche nelle 3 lingue regionali (friulano, tedesco e sloveno), 3 podcast, 6 animazioni avatar predisposte dalle Data Ambassador, una chatbot in grado di guidare e orientare nella ricerca dei dati online.

I COMMENTI

« Questo progetto si conferma uno strumento strategico e indispensabile per avvicinare giovani e adulti alla comprensione del dato statistico e garantire la conoscenza delle principali informazioni sull’economia, il mercato del lavoro e la società regionale come approfondito anche nell’ultimo infoClick diffuso oggi sull’economia sociale » afferma Alessandro Russo ricercatore Ires e responsabile del progetto. « Quest’ultima edizione ha fornito agli studenti delle scuole partner un’opportunità concreta per esprimere la loro creatività e metterli alla prova su progettualità reali di comunicazione e grafica digitale che potranno poi essere concretamente utilizzate nei materiali e strumenti web predisposti per il progetto » il commento di Marco Pascolini, presidente dell’IRES.

IL NON PROFIT

Russo ha diffuso per l’occasione un ultimo infoclick focalizzato sul settore non profit in Friuli Venezia Giulia. Stando ai più recenti dati Istat, in regione sono attive 10.607 istituzioni, che occupano oltre 20mila persone. Quanto alla diffusione a livello provinciale, Gorizia risulta quarta in Italia (105,7 istituzioni ogni 10mila abitanti), Trieste settima (91,4), Udine è ottava (90,8), Pordenone undicesima (86), a riprova dell’importanza dell’economia sociale anche nel contesto locale.

ISTITUZIONI NON PROFIT FVG