Condanna di Articolo Uno all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e adesione alle manifestazioni contro la guerra

"L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia va condannata senza esitazioni. Essa costituisce un atto di guerra che va assolutamente condannato - comincia così una nota di Articolo Uno Friuli Venezia Giulia. “Bisogna lavorare, prosegue il documento, con determinazione per il cessate il fuoco e per riaprire un canale diplomatico necessario a fermare il conflitto. Allo stesso tempo si tratta di adoperarsi per portare sostegno alle popolazioni coinvolte. Come Articolo Uno Fvg aderiamo a tutte le iniziative contro la guerra - conclude la nota - con la consapevolezza di essere una regione che, nella sua storia, ha già subito le ferite del nazionalismo. Non ci rassegniamo e lavoriamo per la pace”.