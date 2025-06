Confagricoltura Fvg: agriturismo in città. La prima edizione parte a Udine con gli “aperitivi inclusivi”

“Agriturismo in città” è un’iniziativa di Confagricoltura Fvg, sostenuta anche da Cciaa Pordenone-Udine e da Banca di Udine, che si terrà a Udine, per la prima volta, il 25, 26 e 27 giugno. Quest’anno, il tema sarà quello degli “aperitivi inclusivi” e avrà il suo svolgimento nella bella Corte Savorgnana, in collaborazione con il Diversamente Bistrot dell’Anffas.

Così, mercoledì 25 giugno, a partire dalle ore 18.00, si potrà degustare olio e vino delle aziende Corte Tomasin di Castions di Strada e Giorgio Colutta di Manzano. Il giorno successivo, venerdì 27 giugno, sempre a partire dalle ore 18.00, la degustazione prevede quattro vini delle aziende Vigne del Malina di Orzano e Arcania di Rive d’Arcano. Sempre alle ore 18.00 di venerdì 27 giugno, saranno messi in degustazione quattro vini delle aziende Obiz di Cervignano del Friuli e Cabert di Bertiolo.

«Per noi – sottolinea Dacia Cozzo , responsabile eventi di Confagricoltura Fvg -, si tratta di un primo piccolo passo da cui partire per un percorso di condivisione tra clienti-imprese agricole-Anffas oltre a essere un riconoscimento per tutta la struttura dell’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettiva e disturbo del neurosviluppo che, da qualche mese, ha aperto il Diversamente Bistrot nel centro storico di Udine unicamente con le proprie forze. Un momento conviviale reso possibile in primis dalla sensibilità delle nostre imprese che, fin da subito, si sono rese disponibili dimostrando come, anche con un aperitivo, si può fare socialità e integrazione».

I vini e gli oli proposti saranno accompagnati da stuzzichini preparati e serviti proprio dai ragazzi dell’Anffas e raccontati dalla viva voce dei produttori. L’intero incasso delle tre serate (10 euro la quota di partecipazione richiesta a ogni singolo aperitivo) verrà devoluto proprio all’Anffas.