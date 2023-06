Confagricoltura Fvg: contratti di appalto e digital marketing. Incontro a San Vito al Tagliamento

Continuano gli appuntamenti di approfondimento organizzati da Confagricoltura Fvg e Agrisoluzioni srl, all’interno dell’assistenza tecnica specialistica Sissar, con le imprese agricole friulane. Agli incontri sulle condizioni di occupazione e degli obblighi dei datori di lavoro, con particolare attenzione ai contratti di appalto, farà seguito il momento di assistenza ed approfondimento sugli aspetti inerenti alle prestazioni economiche dell’azienda agricola con evidenza al mondo dell’e-commerce e del digitale in genere.

Il prossimo appuntamento, aperto a tutte le imprese agricole, previa iscrizione obbligatoria alla mail assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it, è fissato per giovedì 29/07 presso l’agriturismo Nonis di San Vito al Tagliamento, dove, la docente d’eccezione Elena Roppa, parlerà di digital marketing e uso dei social network per il vino e l’enogastronomia. Un incontro di approfondimento e conoscenza per le imprese agricole atto a migliorarne la competitività e la visibilità anche sui nuovi mercati e quelli emergenti.