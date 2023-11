Confagricoltura Fvg e i nuovi obblighi di etichettatura per i vini. Domani un webinar per capire

Per l’etichettatura dei vini si avvicina la data di avvio delle novità: dall’8 dicembre 2023 sarà necessaria l’indicazione di ulteriori informazioni ai consumatori. In sostanza entreranno in vigore i nuovi obblighi di etichettatura per i prodotti vitivinicoli relativi all’elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale. In base al Regolamento comunitario 2021/2117, infatti, sono state aggiunte ulteriori tre indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini: la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti e il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolati e aventi un titolo alcolico inferiore al 10%. Una nuova piccola rivoluzione per il comparto che deve essere ben compresa e applicata. I vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati saranno quindi considerati come alimenti per quanto concerne le informazioni da rendere ai consumatori finali. Questa la principale novità prevista dal Regolamento UE, che sarà pienamente applicabile a decorrere dall’8 dicembre 2023 e che cambierà le regole da rispettare per produttori e venditori di vini e altri prodotti vitivinicoli aromatizzati. A livello operativo, le novità si applicheranno quindi ai vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti dopo tale data. Seppur quindi con alcune deroghe, l’obbligo di predisposizione delle nuove etichette partirà a breve e rende pertanto necessario soffermarsi sulle regole previste per produttori e venditori. Nell’etichettatura dei vini bisognerà aver cura di indicare dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti utilizzati. Così come previsto dal Regolamento UE 2021/2117, nelle etichette di vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione Europea sarà obbligatorio inserire: la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011; l’elenco degli ingredienti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011. La dichiarazione nutrizionale dovrà fornire le informazioni relative al potere calorifico dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, così come grassi, carboidrati, zuccheri, e ancora proteine e sale. Semplificando quindi, per i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati sarà necessario fornire ai consumatori tutte le informazioni previste ad oggi per gli alimenti commercializzati nell’Unione Europea. Informazioni di dettaglio anche per gli ingredienti utilizzati e, in particolare, sarà necessario prestare attenzione all’indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.

Confagricoltura Fvg e la Sezione Regionale Vitivinicola di Confagricoltura hanno per questo ritenuto utile e importante proporre un approfondimento sul tema attraverso l’organizzazione di uno specifico webinar che avrà inizio domani alle ore 14.00 di lunedì 13 novembre. Relatrice sarà la dottoressa Palma Esposito della Direzione Politiche dello Sviluppo Economico e delle Filiere Agroalimentari di Confagricoltura che presenterà le novità previste dalla norma e le eventuali criticità della stessa. La partecipazione al webinar è gratuita e aperta a tutti gli interessati, previa registrazione obbligatoria alla mail: friulivg@confagricoltura.it a cui seguirà l’invio del link di accesso all’incontro. La lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale entrano nelle etichette delle bottiglie di vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati. L’obbligo, previsto dal Regolamento della Commissione Europea n. 2021/2117 integrato poi con la rettifica di luglio 2023, si applicherà esclusivamente a quanto prodotto dopo la data dell’8 dicembre. Questa una delle novità da tenere a mente, frutto del confronto tra Commissione UE e associazioni di settore e che, rispetto a quanto previsto in prima battuta, restringe l’obbligo a quanto “prodotto” invece che “prodotto ed etichettato”.