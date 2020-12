Confagricoltura Fvg: nel 2019 l’agriturismo regionale conferma la sua lenta crescita.

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

In Friuli VG, nel 2019, si mantiene stabile al 2,8 per cento la crescita degli agriturismi attivi. Infatti, il loro numero sale dai 670 del 2018 ai 676 attuali (erano 643 nel 2015), confermando il trend dell’anno precedente (in Italia la crescita media è stata del 4,4 per cento), come confermano le elaborazioni del Centro studi di Confagricoltura sull’annuale rilevazione settoriale dell’Istat. Nell’arco dei 12 mesi, le chiusure di attività sono state 14 e le nuove aperture 20.

«Pur di fronte alla costante diminuzione del numero di aziende agricole nazionali e regionali, si assiste a una altrettanto lieve crescita delle strutture agrituristiche - commenta il presidente di Confagricoltura Fvg, Philip Thurn Valsassina -. Ciò significa che le nostre imprese rurali sono impegnate con convinzione nella diversificazione aziendale e nella multifunzionalità. Azioni imprenditoriali dalle quale si può trarre reddito: principale o integrativo, in anni economicamente abbastanza critici per tutto il comparto e con un 2020 difficilissimo per tutti. Nonostante ciò, il Friuli VG si conferma la quinta regione italiana per densità agrituristica, con una struttura attiva ogni 394 ettari, contro una media nazionale di 1 ogni 679 ettari».