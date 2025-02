Confagricoltura Fvg. Servizi digitali per il vino: tracciabilità e promozione: le nuove parole d’ordine

Giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 16.00, Confagricoltura Fvg organizza un webinar online su Google Meet. L’incontro avrà come relatore Alessandro Lusi, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, che proporrà una serie di riflessioni riguardanti il vino imbottigliato: caratteristiche del QR code dei nuovi contrassegni; funzionalità e potenzialità della nuova piattaforma di comunicazione e marketing realizzata dal Poligrafico; servizi a valore aggiunto disponibili per Consorzi di tutela, aziende produttrici e consumatori; strategie per valorizzare le produzioni enologiche sul mercato nazionale e internazionale. Non va dimenticato, infine, che con l’apposizione del contrassegno di Stato si garantisce la completa tracciabilità del prodotto con nuove opportunità per la sua promozione.

La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria rivolgendosi a: assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it; Tel. 0432 507013.