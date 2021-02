Confartigianato Fvg tira le somme: 2020 anno nero per colpa della pandemia

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Confartigianato Fvg tira le somme dell’anno nero della pandemia con i numeri elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato Udine. Il presidente regionale Graziano Tilatti: «Segnali preoccupanti, perché cedono la subfornitura e le imprese dei servizi. Incide il lockdown ma anche il cambio delle abitudini. Il nuovo governo pensi a una importante moratoria fiscale e a prestiti a 20-30 anni senza interessi».

È tempo di bilanci definitivi sulla vita delle aziende artigiane del Friuli Venezia Giulia nel 2020, l’anno dell’esplosione del Covid 19: il saldo è negativo, con 180 imprese in meno, pari allo 0,65% delle 27.567 che restano attive. Erano 28.041 a fine 2018, il che significa che in due anni il mondo artigiano regionale ha perso 473 imprese. Va peggio per il resto del sistema imprenditoriale, poiché, complessivamente, ha lasciato sul campo in un anno 530 unità.

Sono i dati aggiornati elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere e relativi a tutto il comparto artigiano della regione. Nello specifico, a chiudere i battenti nel 2020 sono state 50 aziende del legno arredo; 43 aziende del mondo dei trasporti, della logistica e della mobilità; 40 del mondo del benessere e dei servizi alla collettività; 38 della subfornitura; 25 imprese del settore della comunicazione e dei servizi innovativi; 24 impiantisti; 20 del settore moda; 14 realtà dell’alimentare; 8 autoriparatori. Boom, invece, nel comparto edile, con 45 nuove aperture e crescita anche nel terziario, con 34 nuove aperture.

«I numeri negativi sono segnali preoccupanti, perché a saltare sono state aziende legate all’export, come la subfornitura e il legno-arredo, e aziende di servizio, come i trasporti – afferma il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti -. Ciò indica che le conseguenze sull’economia non sono solo originate da lockdown e dalle restrizioni anti Covid, ma anche da un cambiamento di abitudini nel consumo e nell’organizzazione del lavoro provocati dalla pandemia». Un cambio di scenario, prosegue Tilatti, «di cui è urgente prendere atto per interventi che ridiano forza alle piccole imprese, quelle che hanno fatto grande l’Italia e che continuano a essere un presidio di sviluppo e occupazione sul territorio».

Perciò, al costituendo nuovo governo nazionale, il presidente di Confartigianato Fvg chiede che «metta in atto una significativa moratoria fiscale e preveda la possibilità di attribuire, alle aziende in sofferenza causa pandemia, un anno di fatturato da restituire in 20-30 anni a tasso zero e ristori in conto capitale. Ciò consentirà di rimettere in moto l’economia, perché si pagano i collaboratori, i fornitori e i tributi. Soprattutto – conclude Tilatti -, si rimette in moto un circolo virtuoso capace di creare lavoro, sviluppo e dignità, poiché i titolari e lavoratori vogliono vivere di lavoro e non di reddito di emergenza».

Nel 2020 è stata la provincia di Udine ad avere il maggior numero di serrande abbassate, con 175 cessazioni. Segue Pordenone con 52 cancellazioni e Gorizia con 33. Solo a Trieste il settore artigiano è in attivo, con una differenza tra chiusura e nuove aperture di 80 unità.

I dati:

TOTALE IMPRESE ATTIVE IN FVG:

31/12/2018 89.817 31/12/2019 88.940 31/12/2020 88.410 VARIAZ. 2020 SU 2019 -530 VARIAZ. % 2020 SU 2019 -0,60% VARIAZ. 2019 SU 2018 -877 VARIAZ. % 2019 SU 2018 -0,98%

IMPRESE TOTALI PER PROVINCIA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 VARIAZ. 2020 SU 2019 VARIAZ. % 2020 SU 2019 VARIAZ. 2019 SU 2018 VARIAZ. % 2019 SU 2018 GORIZIA 8.903 8.664 8.584 -80 -0,92% -239 -2,68% PORDENONE 23.513 23.421 23.289 -132 -0,56% -92 -0,39% TRIESTE 13.942 13.870 13.943 +73 +0,53% -72 -0,52% UDINE 43.459 42.985 42.594 -391 -0,91% -474 -1,09% FVG 89.817 88.940 88.410 -530 -0,60% -877 -0,98%

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere

Di cui: IMPRESE ARTIGIANE IN FVG:

31/12/2018 28.041 31/12/2019 27.747 31/12/2020 27.567 VARIAZ. 2020 SU 2019 -180 VARIAZ. % 2020 SU 2019 -0,65% VARIAZ. 2019 SU 2018 -294 VARIAZ. % 2019 SU 2018 -1,05%

IMPRESE ARTIGIANE PER COMPARTO FVG 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 VARIAZ. 2020 SU 2019 VARIAZ. % 2020 SU 2019 VARIAZ. 2019 SU 2018 VARIAZ. % 2019 SU 2018 ALIMENTAZIONE 1.379 1.356 1.342 -14 -1,03% -23 -1,67% ARTISTICO 542 569 571 +2 +0,35% +27 +4,98% AUTORIPARAZIONI E MANUTENZIONI MECCANICHE 1.666 1.660 1.652 -8 -0,48% -6 -0,36% BENESSERE / SERVIZI PERSONA E COLLETTIVITA' 3.652 3.690 3.650 -40 -1,08% +38 +1,04% COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI 1.683 1.673 1.648 -25 -1,49% -10 -0,59% COSTRUZIONI 8.447 8.272 8.317 +45 +0,54% -175 -2,07% IMPIANTI 3.332 3.247 3.223 -24 -0,74% -85 -2,55% LEGNO E ARREDO 1.600 1.570 1.520 -50 -3,18% -30 -1,88% MANIFATTURE E SUBFORNITURE 1.670 1.629 1.591 -38 -2,33% -41 -2,46% MODA 809 815 795 -20 -2,45% +6 +0,74% SERVIZI E TERZIARIO 1.608 1.664 1.698 +34 +2,04% +56 +3,48% TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA' 1.624 1.575 1.532 -43 -2,73% -49 -3,02% NON DISPONIBILE 29 27 28 +1 +3,70% -2 -6,90% TOT. FVG 28.041 27.747 27.567 -180 -0,65% -294 -1,05%

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere

IMPRESE ARTIGIANE PER PROVINCIA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 VARIAZ. 2020 SU 2019 VARIAZ. % 2020 SU 2019 VARIAZ. 2019 SU 2018 VARIAZ. % 2019 SU 2018 GORIZIA 2.522 2.411 2.378 -33 -1,37% -111 -4,40% PORDENONE 7.259 7.270 7.218 -52 -0,72% +11 +0,15% TRIESTE 4.368 4.373 4.453 +80 +1,83% +5 +0,11% UDINE 13.892 13.693 13.518 -175 -1,28% -199 -1,43% FVG 28.041 27.747 27.567 -180 -0,65% -294 -1,05%

IMPRESE ARTIGIANE PER COMPARTO PROVINCIA DI GORIZIA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 VARIAZ. 2020 SU 2019 VARIAZ. % 2020 SU 2019 VARIAZ. 2019 SU 2018 VARIAZ. % 2019 SU 2018 ALIMENTAZIONE 126 131 126 -5 -3,82% +5 +3,97% ARTISTICO 53 58 59 +1 +1,72% +5 +9,43% AUTORIPARAZIONI E MANUTENZIONI MECCANICHE 187 186 179 -7 -3,76% -1 -0,53% BENESSERE / SERVIZI PERSONA E COLLETTIVITA' 380 384 383 -1 -0,26% +4 +1,05% COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI 112 111 110 -1 -0,90% -1 -0,89% COSTRUZIONI 812 717 703 -14 -1,95% -95 -11,70% IMPIANTI 269 255 252 -3 -1,18% -14 -5,20% LEGNO E ARREDO 78 74 75 +1 +1,35% -4 -5,13% MANIFATTURE E SUBFORNITURE 109 103 100 -3 -2,91% -6 -5,50% MODA 66 65 68 +3 +4,62% -1 -1,52% SERVIZI E TERZIARIO 163 167 172 +5 +2,99% +4 +2,45% TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA' 157 151 141 -10 -6,62% -6 -3,82% ND 10 9 10 +1 +11,11% -1 -10,00% TOT. PROVINCIA GORIZIA 2.522 2.411 2.378 -33 -1,37% -111 -4,40%

IMPRESE ARTIGIANE PER COMPARTO PROVINCIA DI PORDENONE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 VARIAZ. 2020 SU 2019 VARIAZ. % 2020 SU 2019 VARIAZ. 2019 SU 2018 VARIAZ. % 2019 SU 2018 ALIMENTAZIONE 389 381 373 -8 -2,10% -8 -2,06% ARTISTICO 125 134 135 +1 +0,75% +9 +7,20% AUTORIPARAZIONI E MANUTENZIONI MECCANICHE 392 390 389 -1 -0,26% -2 -0,51% BENESSERE / SERVIZI PERSONA E COLLETTIVITA' 954 977 962 -15 -1,54% +23 +2,41% COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI 468 466 457 -9 -1,93% -2 -0,43% COSTRUZIONI 2.062 2.052 2.071 +19 +0,93% -10 -0,48% IMPIANTI 865 852 840 -12 -1,41% -13 -1,50% LEGNO E ARREDO 368 369 362 -7 -1,90% +1 +0,27% MANIFATTURE E SUBFORNITURE 625 611 598 -13 -2,13% -14 -2,24% MODA 183 190 184 -6 -3,16% +7 +3,83% SERVIZI E TERZIARIO 423 453 472 +19 +4,19% +30 +7,09% TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA' 396 387 367 -20 -5,17% -9 -2,27% ND 9 8 8 +0 +0,00% -1 -11,11% TOT. PROVINCIA PORDENONE 7.259 7.270 7.218 -52 -0,72% +11 +0,15%

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere

IMPRESE ARTIGIANE PER COMPARTO PROVINCIA DI TRIESTE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 VARIAZ. 2020 SU 2019 VARIAZ. % 2020 SU 2019 VARIAZ. 2019 SU 2018 VARIAZ. % 2019 SU 2018 ALIMENTAZIONE 199 190 189 -1 -0,53% -9 -4,52% ARTISTICO 81 83 84 +1 +1,20% +2 +2,47% AUTORIPARAZIONI E MANUTENZIONI MECCANICHE 266 263 261 -2 -0,76% -3 -1,13% BENESSERE / SERVIZI PERSONA E COLLETTIVITA' 592 597 603 +6 +1,01% +5 +0,84% COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI 206 212 216 +4 +1,89% +6 +2,91% COSTRUZIONI 1.474 1.508 1.577 +69 +4,58% +34 +2,31% IMPIANTI 526 517 519 +2 +0,39% -9 -1,71% LEGNO E ARREDO 82 81 73 -8 -9,88% -1 -1,22% MANIFATTURE E SUBFORNITURE 112 108 105 -3 -2,78% -4 -3,57% MODA 166 158 156 -2 -1,27% -8 -4,82% SERVIZI E TERZIARIO 256 261 274 +13 +4,98% +5 +1,95% TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA' 403 389 391 +2 +0,51% -14 -3,47% ND 5 6 5 -1 -16,67% +1 +20,00% TOT. PROVINCIA TRIESTE 4.368 4.373 4.453 +80 +1,83% +5 +0,11%

IMPRESE ARTIGIANE PER COMPARTO PROVINCIA DI UDINE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 VARIAZ. 2020 SU 2019 VARIAZ. % 2020 SU 2019 VARIAZ. 2019 SU 2018 VARIAZ. % 2019 SU 2018 ALIMENTAZIONE 665 654 654 +0 +0,00% -11 -1,65% ARTISTICO 283 294 293 -1 -0,34% +11 +3,89% AUTORIPARAZIONI E MANUTENZIONI MECCANICHE 821 821 823 +2 +0,24% +0 +0,00% BENESSERE / SERVIZI PERSONA E COLLETTIVITA' 1.726 1.732 1.702 -30 -1,73% +6 +0,35% COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI 897 884 865 -19 -2,15% -13 -1,45% COSTRUZIONI 4.099 3.995 3.966 -29 -0,73% -104 -2,54% IMPIANTI 1.672 1.623 1.612 -11 -0,68% -49 -2,93% LEGNO E ARREDO 1.072 1.046 1.010 -36 -3,44% -26 -2,43% MANIFATTURE E SUBFORNITURE 824 807 788 -19 -2,35% -17 -2,06% MODA 394 402 387 -15 -3,73% +8 +2,03% SERVIZI E TERZIARIO 766 783 780 -3 -0,38% +17 +2,22% TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA' 668 648 633 -15 -2,31% -20 -2,99% ND 5 4 5 +1 +25,00% -1 -20,00% TOT. PROVINCIA UDINE 13.892 13.693 13.518 -175 -1,28% -199 -1,43%

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere