Confartigianato Udine e “Mondo edile Fvg a confronto su nuove leggi regionali 

«Due norme che costituiscono una risposta concreta e lungimirante rispetto agli orientamenti europei e nazionali in materia di edilizia, rigenerazione urbana, rinnovo del patrimonio privato in una logica sostenibile».

Così Confartigianato Imprese Udine interpreta le due recenti disposizioni di legge – ddl 36 e ddl 54 – varate dal Consiglio regionale e, nella consapevolezza che «serve un impegno condiviso per rigenerare il patrimonio edilizio, e con esso, il tessuto sociale ed economico della regione», come evidenzia il presidente Graziano Tilatti , organizza martedì 15 luglio, alle ore 18.30 , al Teatro dell’Istituto don Orione di Santa Maria La Longa un appuntamento di approfondimento e confronto su «Riqualificare e rigenerare: il nuovo volto dell’edilizia regionale».

Dopo i saluti del sindaco di Santa Maria La Longa Fabio Pettenà , l’apertura dei lavori sarà affidata a Paolo Dri , Presidente dell’edilizia di Confartigianato Fvg, Marco Bertuzzo per il Consorzio Costruttori Fvg e Denis Petrigh voce degli Stati Generali delle Costruzioni Fvg. Interverranno, quindi, Igor Treleani , consigliere regionale e relatore di maggioranza del ddl 36 e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante . Seguiranno il dibattito e le conclusioni tratte dal presidente di Confartigianato Udine e Fvg, Tilatti. Modera il segretario generale di Confartigianato Udine, Gian Luca Gortani.

«La transizione ecologica nel settore delle costruzioni è una sfida urgente e trasversale – sostiene il Presidente regionale degli Edili di Confartigianato, Dri -. La nuova direttiva europea “Case green” impone obiettivi ambiziosi per l’efficienza energetica e riduzione delle emissioni del patrimonio edilizio esistente, il decreto nazionale “Salva Casa” introduce misure di semplificazione e regolarizzazione per un’edilizia sempre più accessibile. La Regione Fvg ha raccolto queste sfide, costruendo un quadro normativo integrato e innovativo».

Il convegno è organizzato nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario di Confartigianato-Imprese Udine, in collaborazione con Confartigianato-Imprese Fvg, il Consorzio Costruttori Fvg e gli Stati Generali delle Costruzioni Fvg. Gode del patrocinio del Comune di Santa Maria La Longa. Sarà «un’occasione di riflessione e confronto su come orientare il settore delle costruzioni verso un futuro più efficiente, inclusivo e vicino ai territori», conclude il presidente Tilatti.