Confcommercio: A Lignano 3 milioni di investimenti per rinnovo strutture

L’articolo 100, a valere sulla legge regionale 29 del 2005, continua a sostenere le imprese che intendano ammodernare le proprie attività. A Lignano, Confcommercio, a Terrazza a Mare, ha riunito i beneficiari del contributo della Regione, che si stima in 1,5 milioni di euro, a fronte di investimenti previsti per 3 milioni nella località balneare. Si tratta tra l’altro di lavori che riguarderanno attrezzature e strumentazioni (pure per pagamenti in moneta elettronica e per il commercio elettronico), sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi e per l’accrescimento dell’efficienza energetica.

Presenti all’incontro, servito a rispondere ai dubbi degli imprenditori su esecuzione lavori e impostazione rendicontazione, il vicepresidente di Confcommercio provinciale Alessandro Tollon, la responsabile Area Credito Lina Colaone, il responsabile dell’Ufficio di Lignano Lorenzo Casadio, con la collega Leda Concas, il direttore generale di Confidi Friuli Stefano Bravo. «Confcommercio – sottolinea Tollon – accompagna le aziende passo passo nelle procedure per ottenere contributi pubblici di grande rilevanza per riuscire a rimanere competitivi sul mercato. Nell’occasione abbiamo anche approfondito il tema dei finanziamenti per i sistemi di efficientamento energetico».