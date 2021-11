Confcommercio e Confartigianato Udine: visite guidate a Casa Cavazzini per gli associati del mandamento

Iniziativa congiunta di Confcommercio e Confartigianato Udine per favorire una nuova serie di visite alla mostra “La forma dell’Infinito”, l’esposizione internazionale organizzata dal Comune di Udine e dal Comitato San Floriano di Illegio, ospitata a Casa Cavazzini.

D’intesa con il Comitato, viene offerto agli associati del mandamento di poter visitare, conoscere e apprezzare i capolavori esposti in città lunedì 22 novembre e lunedì 29 novembre in tre diversi orari: 16, 16.10 e 16.20. Il prezzo, comprensivo di guida, è di 10 euro a persona. «Un’occasione importante per i nostri imprenditori di partecipare a un evento di enorme rilievo per Udine – commenta il presidente mandamentale di Confcommercio Giuseppe Pavan –, anche in un’ottica di rilancia dell’economia cittadina dopo i mesi così dolorosi della pandemia». «Gli artigiani per loro natura sono sempre stati promotori dei valori dell'arte e delle bellezze del territorio – aggiunge la presidente della zona di Udine di Confartigianato Eva Seminara –. Siamo quindi felici di fortificare questo legame tra arte e artigianato attraverso l'opportunità che sta vivendo la città di Udine con questa grande mostra».