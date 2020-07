Confcommercio Federalberghi Udine-UniSalute: patto per la sicurezza anti-Covid del turista

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Un’intesa per rendere più sicura la vacanza nell’anno più difficile del turismo, quello della convivenza con il coronavirus. A Tolmezzo, Confcommercio Federalberghi Udine con la presidente Paola Schneider, e UniSalute, rappresentata dalla Agenzia Generale Gruppo Friuli Assicurazioni con il presidente Angelo Migliorini, hanno siglato un accordo che definisce il contenuto della polizza sanitaria “#andratuttobeneinvacanza” che gli albergatori associati potranno stipulare accedendo al sito www.andratuttobeneinvacanza.it. «Un’iniziativa che ci consente di aumentare la percezione di sicurezza del cliente in questa fase di ripartenza», spiega Schneider nel rendere noto che l’assicurato, tramite la Centrale operativa di UniSalute, potrà accedere a servizi che consentiranno un parere medico immediato in caso di sintomi sospetti, una consulenza psicologica, oltre a informazioni telefoniche in merito a strutture sanitarie pubbliche e private, farmaci e preparazione a esami diagnostici. Il presidente Migliorini aggiunge «con orgoglio di aver contribuito a fornire servizi importanti diretti a favore dei turisti ospiti nella regione a fianco degli albergatori del territorio, in collaborazione con Federalberghi per una “vacanza in sicurezza”, contribuendo al rilancio e alla ripartenza di un settore strategico come il turismo in Fvg».