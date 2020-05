Confcommercio Fvg: «Sui protocolli una buona mediazione»

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

«Una mediazione soddisfacente tra l’esigenza di tutelare la salute di imprenditori, collaboratori e consumatori e l’urgenza di rilanciare l’economia». La Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, con il presidente regionale Giovanni Da Pozzo e i colleghi di Gorizia Gianluca Madriz, Pordenone Alberto Marchiori e Trieste Antonio Paoletti, condivide il risultato finale del confronto tra Stato e Regioni sul protocollo per le aperture dei locali pubblici, ma anche su quello dell’abbigliamento.

Confcommercio Fvg, riassumono Da Pozzo, Madriz, Marchiori e Paoletti, «è rimasta costantemente in contatto con i tecnici della Regione, trasmettendo indicazioni e osservazioni di buon senso, nella consapevolezza che andasse trovata appunto una mediazione tra la necessità di evitare il rischio di un ritorno del contagio e quella di ridare ossigeno ad aziende drammaticamente messe all’angolo dal nemico invisibile che per due mesi ha di fatto azzerato i ricavi e aperto una prospettiva di cessazioni e disoccupazione».