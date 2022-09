Confcommercio Lignano, parte la consulenza su corsi di formazione e sicurezza lavoro

Dallo scorso 13 settembre, negli uffici di viale Europa di Confcommercio Lignano, le aziende associate hanno a disposizione una dipendente di Terziaria Cat Udine pronta a dare consulenza su varie tematiche d’impresa. A partire dai corsi di formazione (obbligatori, professionalizzanti, finanziati con il Fondo interprofessionale For.te, e dunque gratuiti per i dipendenti, abilitanti alla professione) fino alla documentazione sulla sicurezza sul lavoro e sull’igiene alimenti (con relativo sopralluogo e predisposizione delle carte in caso di necessità).

Confcommercio mandamentale informa che l’incontro con la consulente, tra le 10 e le 16, potrà essere programmato martedì 20 e martedì 27 settembre, da ottobre a febbraio ogni secondo martedì del mese e a partire da marzo fino a settembre 2023 ogni martedì. Per ricevere informazioni, anche sull’opportunità di aderire da subito al fondo For.te, le aziende sono invitate a contattare gli uffici allo 0431/71594 per fissare un appuntamento.