Confcommercio Udine: «Notte sotto le stelle svolta dopo l’emergenza»

«Un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto, convinti che possa rappresentare una svolta in positivo dopo tante settimane di sofferenza per le attività economiche del centro cittadino». Giuseppe Pavan, presidente mandamentale di Confcommercio Udine, ricorda il ruolo di «primo attore» dell’associazione nell’iniziativa “Udine sotto le stelle”, la manifestazione che, da venerdì 12 giugno fino a ottobre, vedrà le vie Poscolle, Gemona e Aquileia, oltre a largo dei Pecile e al tratto aperto di via Mercatovecchio, trasformate in zone pedonali e riempite di sedie e tavolini di bar e ristoranti. «Un’iniziativa condivisa con il Comune, che ha ben compreso il momento di emergenza per settori determinanti dell’economica locale – sottolinea Pavan – e ha dato il via libera all’occupazione del suolo pubblico per rivitalizzare i consumi delle aziende e la vita in città, nel totale rispetto delle precauzioni anti-Covid. Ringraziamo i borghi storici per la collaborazione e l’entusiasmo con cui hanno accolto questa possibilità».

Si apre venerdì 12 giugno dalle 18.30 alle 23. Stessa fascia oraria sabato, mentre la domenica l’orario sarà prolungato dalle 10 alle 23.