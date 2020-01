Confcommercio Udine: «Più salute con arance e kiwi nazionali»

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Fida Confcommercio Udine aderisce alla campagna di promozione e comunicazione istituzionale dell'Organizzazione interprofessionale ortofrutticola italiana, Ortofrutta Italia, con il patrocinio del ministero delle Politiche agricole, a sostegno dei consumi di arance e di kiwi nazionali.

«Si tratta di un’iniziativa a tutela dei prodotti italiani ma anche per la salute del consumatore, vista l’importanza di quei due frutti per il fabbisogno quotidiano di vitamina C, di antiossidanti e di sali minerali», sottolinea Andrea Freschi, capogruppo Fida Confcommercio Udine, nel precisare che la campagna si articolerà nel territorio nazionale, fino a tutto marzo, in alcune migliaia di punti di vendita delle maggiori catene della distribuzione e nei negozi del dettaglio specializzato, con la partecipazione dei grossisti dei principali mercati agroalimentari. «Anche i punti vendita del capoluogo e della provincia – rende noto Freschi – esporranno locandine, poster e altro materiale che richiameranno l'attenzione del consumatore alla stagionalità, alla territorialità e alla qualità, evidenziando soprattutto gli aspetti salutari dei prodotti».

Il progetto annuale di promozione e comunicazione istituzionale delle produzioni ortofrutticole, in cui si inseriscono arance e kiwi nazionali è una iniziativa volontaria dell’Organizzazione interprofessionale, espressione dell’intera filiera che allea i rappresentanti di interessi del settore, uniti nell’obiettivo di stimolare il consumo di frutta e verdura di stagione, sia a salvaguardia dei fondamentali economici e occupazionali del settore, sia per la comprovata ricaduta benefica sulla salute dei cittadini che questo comporta.