Confcommercio Udine: «Sicurezza garantita nei negozi dell’alimentazione. Pronti alla consegna della spesa a domicilio»

La Fida-Confcommercio, Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione, comunica che i punti vendita dei propri associati, per garantire un servizio essenziale, sono tutti regolarmente aperti e non ci sono difficoltà a reperire prodotti. «Tutti i negozi – informa il presidente provinciale Andrea Freschi – si attengono a quanto prescritto dalle direttive del Dpcm, in particolare rispettando la distanza minima tra le persone. Va inoltre precisato che i prodotti alimentari non sono veicolo di diffusione del Covid-19 e che esiste libera circolazione delle merci su tutto il territorio nazionale. In questi giorni buona parte degli associati Fida, da sempre vicini alle esigenze dei loro clienti, continuano ad offrire, o si attivano per farlo, la consegna a domicilio degli alimenti, servizio particolarmente gradito e utile in momenti in cui si sconsiglia lo spostamento e l’assembramento delle persone».