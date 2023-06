Confcommercio Udine su piazza Garibaldi: «Necessario confronto con le categorie economiche»

Confcommercio Udine prende atto della volontà del Comune di pedonalizzare pizza Garibaldi con contestuale eliminazione di decine di parcheggi. Ma, con il presidente Giuseppe Pavan e i consiglieri mandamentali, non condivide il metodo di lavoro. «Siamo davanti a un annuncio che non ha in premessa alcun confronto con le categorie – dichiara Pavan –. Al via del mandato, e su un tema di notevole rilevanza per le attività economiche di una parte importante del centro, oltre che in generale per la viabilità cittadina, ci saremmo attesi un incontro con la nuova giunta, e in particolare con l’assessore competente in materia, per essere almeno messi a conoscenza del progetto».

Secondo Confcommercio, «è naturalmente del tutto legittimo che chi governa lavori per concretizzare quanto scritto nel programma, ma è impensabile che un cambio così netto di utilizzo di una piazza non venga preliminarmente discusso con le categorie economiche».