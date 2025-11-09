Conferenza – Franco Basaglia – Oltre i confini / Pratiche di libertà dal 12 al 14 novembre tra Gorizia e Nova Gorica

La conferenza internazionale “Franco Basaglia – Oltre i confini / Pratiche di libertà”, si terrà dal 12 al 14 novembre tra Gorizia e Nova Gorica. Questa celebra l’eredità del grande riformatore della salute mentale, raccogliendone il messaggio e proiettandolo nel presente. Tra riflessioni teoriche, testimonianze e pratiche di comunità, l’incontro esplora il valore della libertà come principio terapeutico e sociale, superando i confini tra istituzione e territorio, scienza e cultura, salute e cittadinanza.

La giornata di apertura, dedicata al tema “Franco Basaglia oltre: il messaggio e l’impatto”, vedrà interventi di studiosi e operatori italiani e internazionali, tra cui Franco Perazza, Giuseppina Scavuzzo, Paolo Peloso e Peppe Dell’Acqua (Forum Salute Mentale), insieme a momenti di confronto sul lascito culturale e politico della riforma basagliana.

Segnaliamo, in particolare, il panelle delle ore 10:00: “Basaglia oltre i confini delle istituzioni”, con gli interventi di Paolo Peloso (Chi è stato Franco Basaglia?), e Peppe Dell’Acqua (Dal manicomio ai servizi di comunità e il lavoro di cura).

Nel pomeriggio, il programma sarà dedicato al Forum Salute Mentale, che riunirà professionisti, attivisti e rappresentanti dei servizi per discutere l’eredità di Basaglia nelle politiche contemporanee e le sfide attuali per i diritti delle persone con sofferenza psichica.

Alle ore 14:30 si terrà la tavola rotonda “Sulle frontiere dei diritti. Da Basaglia a oggi: soggetti e cittadinanza”, con gli interventi di Silva Bon, Gisella Trincas, Giovanna Del Giudice, Michaela Moser.

Alle ore 15:40, fino alle ore 17, ci sarà una sessione che avrà come protagonista il Forum Salute Mentale, con gli interventi di Carla Ferrari Aggradi, Antonio Luchetti, Carlo Minervini, Tiziana Tomasoni, Andreja Rafaelič, Fabrizio Starace.

La conferenza includerà incontri, proiezioni e visite ai luoghi simbolo della riforma psichiatrica. È inoltre possibile partecipare anche da remoto, seguendo online le sessioni plenarie con traduzione simultanea in italiano, sloveno, inglese e spagnolo.