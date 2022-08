Confermata da Furio Honsell la candidatura in rappresentanza del centrosinistra nel collegio uninominale del Senato in Fvg

Scrive Furio Honsell in una nota: "Mi è stato proposto dalla federazione politica Europa Verde-Sinistra Italiana di candidarmi al Senato nel collegio uninominale. Una

proposta che mi onora e che è in linea con quanto ho sempre ritenuto importante e sempre cercato di realizzare, sia da Sindaco di Udine che da rappresentante di Open Sinistra FVG in Consiglio Regionale: dialogare con l'intera coalizione di centrosinistra e lavorare per rafforzare la componente di sinistra più attenta ai temi dell'ambiente, dell'uguaglianza e dei diritti. Il collegio uninominale comporta uno sforzo di sintesi politica e programmatica per dare voce a un intero territorio - nel mio caso vastissimo - e lavorare in collaborazione con tutte le forze politiche della coalizione di centrosinistra, cercando di rappresentare non solo un punto di sintesi ma anche un valore aggiunto. Si confronteranno in queste poche settimane due idee di Friuli Venezia Giulia, di Italia e di Europa. Quella della Destra, tutta chiusura, conservazione, paura del nuovo e quella del centrosinistra, aperta al futuro, consapevole delle sfide della trasformazione tecnologica e del cambiamento climatico, inclusiva sul piano dei diritti, della rappresentanza e convinta del valore dell'uguaglianza. Io cercherò di dare voce a questa seconda idea di società, con l'aiuto degli amici e delle amiche e dei compagni e delle compagne di Europa Verde e Sinistra Italiana e assieme a tutti gli altri soggetti della coalizione, a cominciare dalle diverse candidate nei collegi uninominali della Camera".