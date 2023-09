Confesercenti, hotel sostenibili a Lignano: convegno su come riconquistare i turisti tedeschi puntando sull’ecofriendly

Non bastano la sabbia dorata, il mare pulito, le bandiere blu e le ospitali spiagge della nostra regione ad attrarre i turisti di sempre austriaci e tedeschi. La sensibilità teutonica, infatti, si è da tempo spostata verso la sostenibilità e gli hotel maggiormente scelti tramite booking sono quelli segnalati dalle “foglioline”, ossia le strutture più green. Se ne è parlato a Lignano in un incontro formativo organizzato dalla Confesercenti provinciale – rivolto ad una platea eterogenea di albergatori, ristoratori, commercianti ed artigiani della località turistica -, aperto dal presidente di mandamento Matteo Battiston e proseguito con gli interventi del neopresidente provinciale Francesco Snidero e di quello regionale Mario Marini. Il docente Rolando Meotto, consulente “Eumantis”, ha illustrato tutti i vantaggi legati alla sostenibilità, tema che fino al 2030 rappresenterà un elemento cardine per attrarre il mercato nordeuropeo, olandesi e scandinavi compresi, e le modalità per intraprendere il cammino verso il turismo sostenibile. Sono seguite le relazioni tecniche di Stefano Zuliani sui bandi contributivi regionali di prossima uscita, Roberto Simonetti sui corsi formativi obbligatori e facoltativi di nuova istituzione organizzati dal Cat Udine Confesercenti, Cristina Mauro sulle scadenze fiscali di fine anno.

I GIOVANI SCELGONO STRUTTURE ECO-FRIENDLY

Secondo un recente studio della Bocconi “Ospitalità sostenibile: i trend nel settore alberghiero e del turismo” (fonte: Piano di sviluppo turistico “Lignano 2030”), i tour operator austriaci e tedeschi riferiscono che la loro clientela “attribuisce elevata importanza al tema della sostenibilità in fase di scelta della struttura in cui soggiornare. Le principali piattaforme di prenotazione on-line stanno implementando un filtro che permette uno speciale “ranking”, oltre ad una particolare visibilità, per le strutture ricettive sostenibili da un punto di vista ambientale. Il turista eco-viaggiatore vuole garanzie sul fatto che struttura prescelta abbia individuato i propri fattori d’impatto ambientale generati dai processi e dalle attività di gestione, e s’impegni a proteggere l’ambiente”. Soprattutto le nuove generazioni prediligono alloggiare in strutture eco-friendly; da una ricerca di Booking del 2021 si conferma questa tendenza di crescita costante del mercato dedicato al turismo sostenibile, passato dal 62% nel 2016 all’81% nel 2020. Il 9,2% dei viaggiatori italiani dichiara che i viaggi sostenibili siano importanti, tuttavia sebbene tre strutture su quattro affermino di aver implementato misure sostenibili, solo un terzo comunica i propri sforzi ai potenziali ospiti.

I PAESI NORDEUROPEI PIU’ ATTENTI ALL’AMBIENTE: come risponde Lignano?

Non solo ambiente: il tema della sostenibilità comprende anche il sociale e la governance, “ossia la visione che anima l’imprenditore, il suo modo di concepire l’attività e il rapporto con collaboratori, fornitori, clienti, la sua capacità di coinvolgere e valorizzare i dipendenti – ha spiegato il docente -, da veicolare poi all’utente finale esplicitando questo impegno”. Oggi sempre più meta di turisti dell’est europeo, Lignano sta vivendo sulla sua pelle l’aumentata richiesta di attenzione del nord Europa per la sostenibilità. “A Lignano siamo agli albori, le cifre degli hotel attenti non sono ancora significative per fare una stima, ma di certo sta aumentando la consapevolezza che sprecare meno acqua ed energia, gestire in modo equilibrato l’attività comunicandone i parametri e gli obiettivi, valorizzare maestranze e lavoratori, magari certificarsi con un ente accreditato, contribuirebbe parecchio a riportare nella località balneare friulana i turisti tedeschi”, osserva Meotto.

SOSTENIBILITA’: ecco cosa richiedono i turisti

La sostenibilità è diventata un fattore chiave per il turismo anche perché sempre più viaggiatori prediligono mete a contatto con la natura. Numerosi gli elementi da considerare, oltre alla riduzione di sprechi riguardo acqua ed energia: utilizzo di materiali, prodotti o fonti di energia sostenibili, accordi e convenzioni con produttori locali per la promozione di prodotti e servizi del territorio, promozione della mobilità sostenibile, promozione della mobilità accessibile, affiliazione a network per lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, al momento un ampio gap informativo rende difficile per i viaggiatori trovare effettivamente le strutture sostenibili.

CONFESERCENTI: quali risorse e opportunità per le imprese del turismo

Il presidente del Mandamento di Lignano Sabbiadoro Battiston ha ricordato l’impegno quotidianamente profuso dagli uffici per informare le aziende territoriali sulle opportunità attive e in arrivo, in particolare in merito alle azioni da intraprendere per riqualificare la propria attività sfruttando le risorse messe a disposizione, anche dalla finanza agevolata, un valido e concreto aiuto per tradurre in realtà i suggerimenti giunti dall’amministrazione comunale attraverso il recente Piano di Sviluppo Turistico consegnato dall’Università Bocconi.

Stefano Zuliani, consulente bandi, ha portato all’attenzione incentivi e sgravi fiscali attivi e in arrivo e le novità art.100, riferiti al comparto turistico ma anche destinati all’artigianato, spiegando come sfruttare il modo di ricevere contributi su spese già sostenute e in progetto, anche per quanto riguarda l’efficientamento energetico.

Ad elencare le opportunità messe a disposizione dal CAT Confesercenti Udine è stato il suo presidente Roberto Simonetti, in particolare quanto sia efficace prepararsi al “clik day” dei bandi, quali le strategie per ottenere una percentuale di rimborso maggiorata del 5%, la pluralità di professionisti messi a disposizione degli associati e dei clienti del CAT per raggiungere risultati certi e qualitativamente elevati. Infine Cristina Mauro ha illustrato l’importanza dei bilanci previsionali ai fini della determinazione degli acconti di imposta e relativi saldi.

Il presidente mandamentale ha chiuso il convegno rammentando che “a fianco dei recenti impegni presi della Regione e dal Comune di Lignano Sabbiadoro, ogni attività è chiamata a partecipare alle basi per il turismo dei prossimi decenni della nostra località, cercando di farla spiccare tra le altre città balneari dell’alto Adriatico e non solo”.

LA CERTIFICAZIONE

La norma SRG 88088:20 certifica il sistema di gestione sostenibile ed è accreditata da Accredia, l’unico ente di accreditamento italiano. I vantaggi delle certificazioni secondo Booking.com sono:

– Rassicurare gli ospiti sulla credibilità delle iniziative sostenibili comunicate dall’hotel. Il 57% dei viaggiatori intervistati da Booking.com si sentirebbe meglio a soggiornare in una struttura se sapesse che ha una certificazione sostenibile ufficiale. E’ importante garantire ai viaggiatori che l’hotel ci tiene davvero ad adottare le migliori pratiche ambientali e non segue solo un “ecologismo di facciata”, dichiarando magari il falso;

– Identificare eventuali lacune nei piani per la sostenibilità. Consultando i requisiti per ottenere la certificazione, si capisce a quali miglioramenti dare la priorità e si affrontano gli eventuali aspetti trascurati. Con questo riconoscimento, si sarà certi di essere sulla strada giusta;

– Le strutture certificate hanno un impatto positivo su tutti;

– Aumenta il coinvolgimento e l’impegno dello staff.