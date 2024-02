Confesercenti -organizza il convegno “Lignano… verso il futuro – Gli strumenti a disposizione per la crescita della propria impresa”

Introduce Matteo Battiston, presidente Confesercenti Lignano, illustrando i progetti per Lignano; a seguire le relazioni di William Del Negro, presidente Willeasy e Io ci vado Aps (“Accessibilità e inclusione: un dovere civico o un’opportunità̀ per il turismo?”), Gregorio Grasso, progettista architettonico (“Design inclusivo: andare oltre l’esperienza convenzionale per ampliare le possibilità di beneficio per tutte le persone”), Lucia Tosolini, consulente marketing e comunicazione (“La sostenibilità come leva di marketing per il settore turistico: criteri di riferimento e strategie”), Stefano Zuliani, consulente finanza agevolata (“Novità 2024, nuove opportunità per le aziende e nuove regole di partecipazione ai bandi”), Roberto Simonetti, presidente CAT Confesercenti Udine (“Formazione a 360°”), Cristina Mauro, consulente fiscale (“Novità in materia delle locazioni brevi turistiche – Codice identificativo nazionale”), Gabriele Peressoni, avvocato (“Tutela legale e privacy per l’albergatore”). Chiude l’assessore comunale alle attività produttive Liliana Portello.