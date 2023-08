Confesercenti Udine, il nuovo presidente è il tributarista Francesco Snidero che subentra a Marco Zoratti

Nuovo presidente per Confersercenti Udine: Francesco Snidero, tributarista, subentra a Marco Zoratti, dimissionario per motivi personali. Udinese, residente a Tarcento, 58 anni, Snidero è dal 2013 vicepresidente provinciale della Confesercenti di Udine. Insieme ai presidenti Sergio Marini e Marco Zoratti e al consigliere Roberto Simonetti, Snidero ha ideato e costituito la società di servizi Cat Udine Confesercenti, che organizza corsi di formazione professionali per le attività di somministrazione nei pubblici esercizi, agenti di commercio, agenti immobiliari, oltre a quelli per l’igiene degli alimenti e la sicurezza sul posto di lavoro. Nei primi anni il Cat Udine erogava anche contributi a fondo perduto per conto della Regione, ora gestiti interamente dal Cat Fvg, di cui il Cat Udine è socio. Nel 2022, sotto la presidenza Zoratti, è stato costituito il primo centro Confesercenti fuori Udine città: a Lignano Sabbiadoro è infatti attivo il Mandamento Confesercenti che riunisce oltre 50 attività commerciali; è presieduto da Matteo Battiston, albergatore. Sempre a Lignano Sabbiadoro, quest’anno è stata istituita Assohotel provincia di Udine associazione di albergatori Confesercenti, presidente Chiara Zilli. Il nuovo direttivo provinciale è quindi composto da Francesco Snidero, presidente, Roberto, Simonetti, vicepresidente e presidente del Cda di Cat Udine Confesercenti, Giorgia Alfarè, direttore. “Proseguiremo l’ottimo lavoro svolto dal presidente uscente – assicura Snidero – a difesa degli interessi delle attività commerciali associate e non, al fine di migliorare la preparazione professionale degli stessi, di affiancarli nelle problematiche che quotidianamente li riguardano, mantenendo propositivo il ruolo esercitato con la pubblica amministrazione. Continuerò la volontà di sviluppare e allargare la rete associativa in provincia, aumentando nel contempo le tipologie dei servizi erogati”. Una curiosità: il padre di Francesco Snidero era il giocatore di calcio Cirano Snidero, ex bandiera dell’Udinese dal 1947 al 1955, primo giocatore udinese a disputare 100 partite in serie A, titolare della stagione 1953/1954 con il miglior piazzamento in serie A di sempre (2° posto). Giocò poi con l’Alessandria dal 1955 al 1961, infine in serie C a Pordenone, di cui fu anche allenatore.