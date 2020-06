Confidimprese FVG approva il Bilancio 2019, Vicentini confermato presidente

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

L’Assemblea Generale di Confidimprese FVG, svoltasi per la prima volta in modalità digitale, ha approvato all’unanimità il Bilancio 2019 e ha eletto la nuova governance che guiderà l’ente di garanzia per il prossimo triennio.

Confidimprese FVG è un confidi patrimonialmente molto forte, grazie ai conferimenti dei Soci ed agli importanti contributi Regionali, che ha come mission quella di rilasciare robuste garanzie che permettono alle imprese ed i liberi professionisti del territorio di accedere al credito più facilmente e a condizioni migliorative.

Il Bilancio – ha sottolineato il Presidente Vicentini – si chiude con dati assolutamente positivi:

Utile di 603 mila euro,

14 mila soci,

320 milioni di affidamenti garantiti,

Indici elevati di solidità patrimoniale (total capital ratio 27,89)

Confidimprese FVG ancora una volta ha dimostrato di essere un valido strumento operativo della politica economica regionale. Già dall’inizio della crisi COVID 19 il nostro Confidi si è posto al fianco delle imprese di TUTTI i settori economici, per dare risposte alle esigenze di credito, attivando prontamente finanziamenti fino a € 300.000 garantite fino all’80% e scontate fino al 50% rispetto al pricing ordinario.

Nel corso di questi mesi di Pandemia, oltre all’operatività ordinaria, il Confidi ha assunto delibere di moratoria/proroghe scadenza/nuovi affidamenti per oltre 30 milioni di euro, con un incremento generale dell’operatività nei primi 5 mesi dell’anno pari al +23%.

Crescita che ancora una volta premia la scelta effettuata di fare sintesi con progetti di aggregazione che si sono susseguiti in questi anni.

La sinergia con le Associazioni di categoria da un lato e le Camere di Commercio dall’altro, ci permetterà di sostenere in maniera energica la ripresa e il rilancio del nostro Territorio. Noi ci siamo, siamo al fianco delle imprese per riprendere il cammino guardando al futuro.

Nel ringraziare per la fiducia riconfermata, il Presidente Vicentini ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati e impostato il programma dei prossimi impegni. Nella gestione dell’Ente di Garanzia sarà affiancato dal Vice Presidente Vicario Dario Bruni e dal Vice Presidente di nuova nomina Guglielmo Maran. I Consiglieri saranno: Bortolotti Vittorio, Buttazzoni Franco, Fabian Massimiliano, Meletti Maurizio, Pascolo Silvano, Pizzioli Primo, Sclausero Michela.

L’Assembla ha anche nominato anche il nuovo Collegio Sindacale con Stellin Roberto, Presidente, Giamporcaro Mario e Tosatto Alex, Sindaci Effettivi.

Il Cda del 18.06.2020 ha quindi provveduto a nominare Il Comitato Esecutivo che sarà così composto: Presidente Pascolo Silvano, membri Buttazzoni Franco, Fabian Massimiliano e Sclausero Michela.

Tra le iniziative del Confidi, si rimarca: riduzione della quota di adesione (una tantum) a 100 euro; gratuità iniziale, ancora in vigore, per proroghe scadenza affidamenti e moratoria rate; speciali interventi di garanzia – aggiuntivi rispetto al plafond ordinario e con importanti sconti commissionali - quali: