Confindustria Udine: Iacop (Pd), unità nell’interesse del Friuli centrale

“Quanti hanno a cuore lo sviluppo e il progresso del Friuli centrale auspicano che la rappresentanza delle categorie industriali trovi compattezza interna e determinata unità nel perseguire obiettivi prioritari per il nostro territorio. Un organismo come Confindustria Udine, nella sua autonomia, deve essere in grado di pesare e svolgere al meglio un suo ruolo di indirizzo nella dinamica regionale. Sono in atto grandi trasformazioni, si stanno prendendo decisioni che toccano le direttrici dello sviluppo infrastrutturale, logistico e produttivo regionale, e in questa dialettica le categorie produttive del Friuli devono essere protagoniste”. Lo afferma il consigliere regionale Franco Iacop (Pd) dopo che Anna Mareschi Danieli non è stata confermata al vertice di Confindustria Udine.