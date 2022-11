Confindustria Udine lancia ‘Academy’, percorso formativo sul rapporto tra banca e impresa

Un percorso formativo rivolto a imprenditori e responsabili finanziari aziendali sul rapporto banca-impresa che si articolerà in un ciclo di quattro incontri, a partire da martedì 8 novembre.

È l’iniziativa che, nell’ambito del progetto ‘Academy’, la Commissione Credito e finanza di Confindustria Udine, porterà avanti in collaborazione con Banca di Udine e Banca Ter, che si avvarrà, come relatore, del dottor Gianluca Sanchioni, amministratore unico di TIBF – This Is Banking & Finance e professionista con notevole esperienza, maturata in tutta Italia, nel campo della consulenza alle Pmi sui temi della finanza ordinaria e straordinaria, tesoreria, pianificazione e controllo, con un approccio esteso alla comprensione delle dinamiche industriali e allo sviluppo della strategia.

I temi trattati nei quattro incontri – gratuiti per le imprese associate a Confindustria Udine – riguarderanno: la valutazione del merito creditizio con i nuovi requisiti di finanziabilità (martedì 8 novembre, ore 17.30), il monitoraggio del credito (martedì 29 novembre, ore 17.30), la crisi d’impresa e gestione della crisi (lunedì 16 gennaio, ore 17.30) e la sostenibilità delle imprese e i fattori Esg (lunedì 6 febbraio, ore 17.30).

“Ci sono già molti argomenti – spiega Massimiliano Zamò, coordinatore della Commissione Finanza e Pmi, nonché vicepresidente con delega alla Piccola Industria di Confindustria Udine – che trovano puntualmente una grande cassa di risonanza sui mass media, ad esempio l’aumento vertiginoso delle materie prime, il costo dell’energia, l’evoluzione delle catene di valore della fornitura. Ci sono, tuttavia, altri temi su cui, complice l’impegno richiesto per affrontare le emergenze conclamate, rischiamo di abbassare un po’ troppo la guardia. Uno di questi è sicuramente quello creditizio”.

“Non dobbiamo invece dimenticare – prosgeue Zamò – che, anche a seguito della nuova normativa europea in termini di erogazione del credito, il rapporto con il sistema bancario è diventato più complesso, imponendo a tutte le aziende una corretta e formale gestione pianificata sia dei flussi di tesoreria, sia degli obiettivi economico-finanziari a medio termine, associata ad un controllo proattivo dei rischi d’impresa. Da qui l’idea di organizzare questa Academy sul rapporto banche-impresa con il desiderio di diffondere, tra gli imprenditori e i manager del territorio, una cultura creditizia aggiornata e immediatamente spendibile che può sicuramente tornare utile nella gestione aziendale di tutti i giorni. Con questa iniziativa, dunque, la nostra Associazione si affianca, in sinergia, a banche e professionisti per approfondire aspetti non ancora noti a tutti del mondo del credito e della finanza”.

“I contenuti di questo ciclo di incontri – annuncia Gino Colla, componente della Commissione Credito e finanza di Confindustria Udine – saranno peraltro pubblicati in un manuale. La finalità del lavoro è quella di raccogliere, in maniera efficace e pratica e in modo assolutamente non teorico o dottrinale, quanto viene richiesto da parte degli istituti bancari ad un’azienda per essere affidata o per rinnovare il proprio affidamento”.