Confindustria Udine non raccoglie il plauso sulla proposta di raccolta firme “Draghi al posto di Conte”. Anna Mareschi Danieli rischia di restare con il cerino in mano

Se prima di lanciarsi lancia in resta in una battaglia velleitaria la presidente di Confindustria Udine si fosse consultata con qualcuno con maggiore dimestichezza istituzionale e politica, avrebbe evitato di fare la figura di una Don Chisciotte che si scaglia contro un mulino a vento più grande di lei. Anzi visto che la sua proposta ha raccolto solo il plauso della Lega di Fedriga, la lancia in questione, più che quella del personaggio di Cervantes potrebbe essere quella di Alberto da Giussano, personaggio leggendario come il primo ma la cui immagine simbolo della Lega Lombarda del XII secolo nella battaglia di Legnano, è stata scippata alle meno gloriose battaglie della Lega Nord di Bossi prima e di quella nazionale di Salvini poi. Restando sui paragoni storico-letterari, una cosa accomuna certamente la proposta “draghiperItalia" di Confindustria Udine alla velleitaria battaglia di Don Chisciotte. Nel nostro caso più contro ai mulini a vento si cozza contro le più elementari norme della comunicazione, nei tempi e nel contenuto. Per non dire che difficilmente la proposta troverà sponde reali, neppure nell'interessato, che anzi ne potrebbe essere danneggiato in una sua, decisamente più probabile, corsa alla presidenza della Repubblica. Fra l'altro Draghi ha già più volto declinato l'invito arrivatogli, non c'è ne voglia la presidente Mareschi Danieli, da ben più autorevoli sponde. Ma per fortuna la proposta e non solo perchè arriva da un pezzetto della periferia economica dell'impero, non ha trovato quella grancassa mediatica che probabilmente la presidente Anna Mareschi Danieli si aspettava. Nessuna ripresa nazionale sulla stampa (almeno noi non l'abbiamo trovata) dopo il lancio Ansa di ieri, se non una brevissima nota di commento del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli che bolla come “Surreale nel tempismo e, soprattutto, nei contenuti” la raccolta di firme di Confindustria Udine. Mentre anche localmente, a parte la stampa di famiglia, la proposta non ha raccolto grandi echi. Il Piccolo di Trieste dedica un “pezzullo” in chiusura di pagina 17, mentre il Messaggero Veneto pur avendo dedicato alla vicenda una pagina intera con richiamino in prima, in realtà attornia il pezzo principale che annuncia l'iniziativa con una serie di articoli e dichiarazioni demolitive. Non solo quelle della politica sono di bocciatura, Fedriga a parte che “timidamente” plaude, ma non così fanno Tondo e Rizzetto di FdI. Per non parlare del Pd che bolla come assurda la proposta (pur ovviamente non entrando nel merito della qualità di Draghi che fra l'altro vive a sua insaputa questo venir tirato per la giacchetta). Ma è l'altra parte dell'economia industriale regionale, per bocca del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti che addirittura ironizza sull'iniziativa: «Da un lato non posso che vedere con piacere che Confindustria Udine è entrata nel grande gioco politico nazionale; credo che alla fine della raccolta delle firme ci sarà una convocazione al Quirinale». Così mentre rumors da Palazzo Torriani, in serata, temendo di essere travolti dalle critiche, facevano sapere che l'idea in realtà non era di Anna Mareschi mettendo la classica toppa peggiore del buco sulla autorevolezza della presidente che comunque ci ha messo la faccia, ora si ragiona come uscire dal pericoloso empasse. La scelta più opportuna sarebbe quella di non avventurarsi nella scalata degli specchi, ma magari lasciare calare sulla vicenda un velo di silenzio e tornare al proprio ruolo di rappresentanza delle istanze della categoria, lasciando ad altri, le manie di grandezza.