Confindustria Udine rinnova le cariche: eletti 12 capigruppo per il biennio 2020-22. Sei conferme, cinque volti nuovi

Sei conferme, cinque volti nuovi e la costituzione di un nuovo Gruppo, questo il risultato del rinnovo cariche a Confindustria Udine rinnova le cariche. Eletti 12 capigruppo per il biennio 2020-22. Avvicendamento anche al vertice di Ance e Delegazione di Tolmezzo.

“Una squadra coesa e motivata – commenta la presidente Anna Mareschi Danieli -, al servizio delle imprese associate, per assicurare identità, rappresentanza, servizi e sviluppo al territorio, supportando la competitività del sistema produttivo a partire dai settori chiave dell’innovazione, della formazione e dell’internazionalizzazione.

L’Associazione è la casa degli imprenditori e la loro partecipazione diretta alla vita associativa è indispensabile per creare una condivisione che si trasforma in maggior forza ed autorevolezza in ogni contesto. La disponibilità diretta di tanti imprenditori è un segnale evidente di buona salute per la nostra Confindustria, che è capace di cambiare mantenendo sempre fede alla propria mission”.

Vediamo, dunque, come cambia la rappresentanza dell’Associazione. Le Assemblee elettive dei dodici Gruppi merceologici in cui è suddivisa l’Associazione hanno proceduto all’elezione dei relativi capigruppo per il biennio 2020-22.

Sei le riconferme: Fabiano Benedetti (Telecomunicazioni e informatica), Roberto Collavizza (Servizi a rete), Matteo Di Giusto (Moda, tessili e manutenzioni operative), Massimo Masotti (Trasporti e logistica), Claudio Pantanali (Terziario avanzato) e Germano Scarpa (Chimiche).

Cinque, invece, i volti nuovi: Mario Bolzonella (Cartarie, poligrafiche, editoriali), Fulvio Bulfoni (Legno, mobile e sedia), Franco Morgante (Alimentari e bevande) e Agostino Pettarini (Industrie metalmeccaniche).

Angela Martina (Costruzioni edili) è stata invece eletta nuovo presidente di Ance Udine.

Un cenno a parte merita il ricostituito Gruppo Materiali da costruzioni, ritornato autonomo dopo alcuni anni passati come sezione del Gruppo costruzioni edili. A guidarlo sarà Alexandro Luci.

Il Comitato della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine ha nominato, invece, Nicola Cescutti come nuovo coordinatore.

I nuovi eletti sono entrati ufficialmente in carica a fine gennaio. A far parte del nuovo Consiglio generale di Confindustria Udine saranno anche Filippo Pighin e Pierpaolo Bonetti, in rappresentanza rispettivamente delle Metalmeccaniche e delle Siderurgiche.

Si sono svolte, inoltre, le votazioni per l’elezione del delegato alla Piccola industria, che entrerà di diritto a far parte del Consiglio di presidenza e del Consiglio generale, e dei rappresentanti la Piccola industria e dei cinque consiglieri aggiunti, che saranno membri elettivi del Consiglio generale.

I cinque membri aggiunti scaturiti dalla votazione da parte delle Assemblee di Gruppo sono: Nicola Collino, Pierpaolo Costantini, Franco di Fonzo, Giovanni Claudio Magon e Cristina Mattiussi.

Il delegato alla Piccola industria eletto attraverso la votazione da parte dei piccoli imprenditori associati nelle Assemblee di Gruppo dalla apposita lista di candidature è Massimiliano Zamò, che assume la qualifica di vice presidente di diritto di Confindustria Udine.

Sono state nominate ed elette, inoltre, nuove cariche che andranno a costituire il Consiglio generale, così come stabilito dallo Statuto associativo. Nello specifico: due rappresentanti la Piccola industria eletti attraverso la votazione da parte dei piccoli imprenditori associati nelle Assemblee di Gruppo dalla apposita lista di candidature: Francesca Cancellier e Andrea Lazzarini; i past president, che entrano a far parte del Consiglio generale con diritto di voto: Giovanni Fantoni, Adriano Luci e Matteo Tonon; tre componenti nominati dal presidente tra soci che siano espressione particolarmente significativa della base associativa: Gian Paolo Martin, Marco Di Giusto, Damiano Ghini; i rappresentanti generali eletti dall’Assemblea dei delegati: Edi Snaidero (grande impresa), Daniele Petraz e Daniele Stolfo.

Si ricorda che fanno parte del Consiglio generale i membri del Consiglio di presidenza: la presidente Anna Mareschi Danieli con mandato quadriennale con scadenza nel 2021, i vice presidenti elettivi (che formano la squadra del presidente come eletti dall’Assemblea dei delegati del 10 novembre 2017): Cristian Vida cui è affidata la funzione vicaria, Fabrizio Cattelan e Dino Feragotto.

Fanno parte del Consiglio di presidenza e, in quanto tali, del Consiglio generale, i vice presidenti di diritto: Angela Martina – Presidente di ANCE Udine -, Davide Boeri – Presidente del Gruppo Giovani imprenditori, Nicola Cescutti – Capo della Delegazione di Tolmezzo -, Massimiliano Zamò – delegato alla Piccola industria -, Marco Bruseschi – tesoriere.

Alle riunioni del Consiglio generale partecipano, inoltre, i membri del Collegio dei revisori contabili Gino Colla, Alberto Toneatto, Piero Petrucco e i probiviri Luca Balzano, Giuseppe Campeis, Roberto Moroso, Franco Paviotti, Roberto Pillosio.