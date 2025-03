Confindustria Udine, terzo appuntamento del ciclo ‘innoviamo’ dedicato all’intelligenza artificiale

“AI generativa per l’impresa: AI e Computer Vision”: è questo il titolo e il tema del terzo appuntamento, in programma giovedì 20 marzo, con inizio alle ore 17, nella torre di Santa Maria, di “innovIAmo”, un ciclo di eventi volto ad esplorare il ruolo crescente dell’Intelligenza artificiale per il futuro delle imprese e l’innovazione del territorio, promosso dal Comitato Piccola industria, dai Gruppi Telecomunicazione e informatica e Terziario avanzato e dal Digital innovation hub di Confindustria Udine.

L’introduzione ai lavori sarà affidata, per conto di Confindustria Udine, ad Annalisa Paravano, vicepresidente e presidente del Comitato Piccola industria. A seguire, moderati da Cristian Feregotto, capogruppo Aziende telecomunicazione e informatica, e Mauro Pinto, capogruppo Aziende terziario avanzato, gli interventi tecnici.

In particolare, Anna Mareschi Danieli, board member Danieli & C Officine Meccaniche Spa, past president di Confindustria Udine, nonché componente del Comitato d’onore di WAICF (World AI Cannes Festival), illustrerà vantaggi, futuro e opportunità da cogliere dell’intelligenza artificiale; Mario Sebastiani, technical presales consultant di Lenovo, parlerà della potenza di calcolo in ambito AI; Pio Parma, senior consultant della Divisione Scenari & Intelligence di Teha Group, analizzerà gli impatti dell’AI in Friuli Venezia Giulia, a partire dal progetto regionale Manifattura 2030; Federico Vidali, business development manager di Sime-Tek spa, parlerà di computer vision e AI relativi alla qualità nella selezione delle uova; infine, Paolo Omero, ceo di InfoFactory e docente a contratto dell’Università di Udine, porterà casi concreti di utilizzo in azienda di ChatGPT ed AI generativa.

La partecipazione all’evento è gratuita, con iscrizioni aperte sul sito di Confindustria Udine.